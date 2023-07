Ustawa Kamilka. Organizacje prorodzinne apelują do Grodzkiego

Ustawa o ochronie małoletnich to projekt poselski stworzony przez wiceministra sprawiedliwości Marcina Romanowskiego z udziałem ekspertów z zakresu ochrony dzieci przed krzywdzeniem. Jego celem jest zmiana ustawy Kodeks rodzinny i opiekuńczy oraz niektórych innych ustaw.

Co zawiera ustawa

Akt prawny był przygotowywany przez wiele miesięcy, jeszcze przed tragiczną śmiercią 8-letniego Kamila z Częstochowy, który zmarł w wyniku obrażeń, jakich doznał od swojego ojczyma. Śmierć chłopca wywołała ogromne poruszenie społeczne, a w wyniku tego – sprawne i zgodne kontynuowanie prac nad projektem ustawy przez parlamentarzystów i parlamentarzystki, niezależnie od ich przynależności partyjnej.

Ustawa zawiera szereg rozwiązań mających na celu ochronę dzieci przed przemocą i wzmocnienie podmiotowego traktowania dziecka w trakcie procedur sądowych. Projekt przewiduje m.in. analizę poważnych i śmiertelnych przypadków krzywdzenia dzieci, wprowadzenie standardów ochrony dzieci we wszystkich placówkach, które pracują z dziećmi, wprowadzenie krajowych strategii przeciwko przemocy wobec dzieci oraz przestępstwom seksualnym wobec dzieci oraz obowiązkowe szkolenia dla sędziów rodzinnych.

Apel do marszałka

Za przyjęciem ustawy przez Sejm głosowało 441 posłów, 11 było przeciw, a 1 wstrzymał się od głosu. Teraz projekt trafi pod obrady Senatu a o jak najszybsze procedowanie ustawy apelują organizacje prorodzinne, m.in. Fundacja Mamy i Taty, Ad Rem, Fundacja Życia, Ruch 4 Marca czy Instytut Wiedzy o Rodzinie i Społeczeństwie.

"Z satysfakcją odnotowaliśmy przyjęcie przez Sejm RP i przekazanie do Senatu RP projektu Ustawy o zmianie ustawy – Kodeks rodzinny i opiekuńczy oraz niektórych innych ustaw. W naszej opinii ten jakże potrzebny projekt stanowi odpowiedź na społeczne oczekiwania, będące konsekwencją tragicznej śmierci ośmioletniego Kamilka. Czas pandemicznych ograniczeń, gdy zamknięcie spowodowane lockdownami sprzyjało nasileniu stresu i napięć, prowadzących w niektórych przypadkach do przemocy wobec najsłabszych, czyli dzieci, i gdy niestety nastąpił wzrost statystyk takiej przemocy, pokazał niezwykle pilną potrzebę doprecyzowania istniejących procedur oraz wdrożenia systemów specjalistycznych szkoleń dla osób zawodowo związanych ochroną i bezpieczeństwem dzieci" – wyjaśniają sygnatariusze apelu skierowanego do izby wyższej.

Swoją odezwę organizacje kierują do marszałka Senatu Tomasza Grodzkiego.

"Jako organizacje pozarządowe zaangażowane w tematykę prorodzinną apelujemy do Pana o jak najszybsze zajęcie się tym projektem w trakcie najbliższego posiedzenia Senatu, zaplanowanego w dniach 26-28 lipca br. Proponowane w projekcie wprowadzenie wymogu opracowania standardów ochrony małoletnich we wszystkich organizacjach, placówkach, stowarzyszeniach itp. pracujących z dziećmi jest dobrym krokiem w kierunku zapewnienia poczucia bezpieczeństwa zarówno dzieciom, jak i rodzicom" – czytamy w apelu.

"Inną ważną naszym zdaniem zmianą jest wprowadzenie obowiązkowych szkoleń z zakresu psychologii dziecięcej dla sędziów zaangażowanych we wszelkie sprawy związane z dziećmi, dzięki czemu będą oni w stanie wychwycić nawet subtelne symptomy zagrożenia bezpieczeństwa dziecka" – podkreślają organizacje prorodzinne.

"Uważamy, że proponowane zmiany mają szansę wpłynąć na zwiększenie wrażliwości społecznej oraz czujności osób zaangażowanych na różne sposoby w ochronę dzieci, a tym samym zapobiec kolejnym tragicznym wydarzeniom, takim jak śmierć Kamilka" – dodano.

Głosowanie nad tzw. ustawą Kamilka zaplanowano na czwartek.

