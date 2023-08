Pakt senacki uzgodniony? "Czekamy na decyzję prezydenta"

Po kilku miesiącach rozmów, Platforma Obywatelska, Lewica, Polskie Stronnictwo Ludowe i Polska 2050 Szymona Hołowni dogadały się ws. paktu senackiego, czyli wspólnej listy w wyborach do Senatu.

– Trwają badania w trzech okręgach, ale za chwilę się kończą. Nasi liderzy ustalili, że miejsce przypadnie najmocniejszemu kandydatowi, nikt nie będzie zgłaszał pretensji – powiedział jeden z anonimowych rozmówców, związany z ugrupowaniami opozycyjnymi.

Opozycja. Pakt senacki

– Za radą prawników, czekamy z ogłoszeniem szczegółów porozumienia do decyzji prezydenta – stwierdził negocjator. – W weekend było kolejne spotkanie, by umówić się co do ogłoszenia paktu, jak to robimy, kiedy, gdzie. Nasi prawnicy doradzili, by się wstrzymać do czasu ruchu prezydenta Dudy. Chodzi o to, by Państwowa Komisja Wyborcza nie zarzuciła nam, że rozpoczęliśmy kampanię przed terminem. Wolimy dmuchać na zimne – wyjaśnił rozmówca portalu Wyborcza.pl. – Nie podajemy żadnych nazwisk, zarządzamy ciszę w eterze – podkreślił.

Według doniesień medialnych, trwają rozmowy o starcie do Senatu m.in. byłego Rzecznika Praw Obywatelskich Adama Bodnara oraz byłego przewodniczącego Platformy Obywatelskiej Grzegorza Schetyny. Natomiast z listy senackiej do sejmowej mieliby przenieść się Krzysztof Brejza, Marcin Bosacki i Gabriela Morawska-Stanecka.

Wybory parlamentarne

Tegoroczne wybory parlamentarne odbędą się jesienią. Kiedy dokładnie, zdecyduje prezydent Andrzej Duda. Głowa państwa ma do wyboru kilka terminów. Według doniesień medialnych, najbardziej prawdopodobne to 15 lub 22 października.

Zgodnie z Konstytucją RP, głosowanie musi zostać wyznaczone na dzień wolny od pracy, przypadający w ciągu 30 dni przed upływem czterech lat od rozpoczęcia kadencji Sejmu i Senatu. Prezydent zarządza wybory nie później niż na 90 dni przed upływem rozpoczęcia kadencji izb.

