Co czeka Dziambora? Pomysł z Trzecią Drogą nie wyplalił

Trzecia Droga to koalicja wyborcza Polskiego Stronnictwa Ludowego i Polski 2050 Szymona Hołowni. Od pewnego czasu w mediach pojawiają się pogłoski o dołączeniu do niej bądź kolejnych partii bądź konkretnych polityków.

W mediach pojawiły się już spekulacje, że z list koalicji do Sejmu wystartuje Artur Dziambor - były poseł Konfederacji. Politycy Polski 2050 zaprzeczają jednak tym pogłoskom.

Dziambor wystartuje do Senatu?

W rozmowie z Radiem Dla Ciebie Dziambor przyznaje, że zastanawia się nad startem do Senatu ze swojego okręgu. –Na pewno jestem najbliżej w tym momencie decyzji o starcie do Senatu [niż do Sejmu - red.] – mówił.

Dopytywany o słowa Hołowni, że nie życzy sobie Dziambora na listach Trzeciej Drogi, poseł odparł, że też nie widziałby Hołowni na listach Wolnościowców.

– Jest to dla mnie bardzo nieprzyjemne i nie rozumiem, dlaczego Szymon Hołownia pozwala siebie na wykorzystywanie mojego nazwiska do takich wypowiedzi i chciałbym, żeby przestał – mówił. – Nie wie on o mnie nic, więc nie sądzę, że jest to w porządku, że się na mój temat w ten sposób wypowiada – dodał.

Dodaje również, że nie ma obecnie "żadnej poważnej rozmowy" na temat jego startu z list PSL. – I tak długo póki jej nie ma, nie ma o czym dyskutować – dodaje. – Natomiast słowa pana Hołowni i jego posłów są dosyć jednoznaczne i one powinny zakończyć dyskusję, bo tak długo póki istnieje Trzecia Droga, tak długo oni tam stwierdzili, że nie ma o czym rozmawiać. No to nie ma o czym rozmawiać, ja z tym problemu nie mam, ale wolałbym nie być wymieniany z nazwiska jako taki, który tam na pewno nie będzie, bo nie prosiłem się o to absolutnie – mówił.

Kto wygra wybory? Wiemy, jak chcą głosować Polacy

Tymczasowy najnowszy sondaż dla DoRzeczy.pl wskazuje, że gdyby wybory do Sejmu odbywały się w najbliższą niedzielę, to wygrałaby je Zjednoczona Prawica.

W badaniu przeprowadzonym w dniach 19-20 lipca Zjednoczona Prawica(w tym Prawo i Sprawiedliwość, Suwerenna Polska i Republikanie) wraz z Kukiz’15 może liczyć na poparcie na poziomie 34,3 proc. Oznacza to spadek notowań o 0,2 pkt. proc. w porównaniu z ostatnim sondażem pracowni Estymator dla portalu DoRzeczy.pl z 5-7 lipca 2023 r.

Na drugim miejscu znalazła się Koalicja Obywatelska (w tym Platforma Obywatelska, Nowoczesna, Zieloni i Inicjatywa Polska) z wynikiem 28,3 proc. KO zanotowała największy spadek poparcia – o 2,3 pkt. proc. Pełne wyniki sondażu, wraz z podziałem mandatów, dostępne są TUTAJ.

Czytaj też:

Palade: Polska 2050 nie jest zdolna do samodzielnego startu w wyborachCzytaj też:

Zamieszanie wokół wyborczego statusu Giertycha. "Nie będzie naszym kandydatem"