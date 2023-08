Śmierć lekarza w Chersoniu. "Twarz współczesnej ukraińskiej medycyny"

– Wszyscy byliśmy wstrząśnięci wydarzeniem, które miało miejsce w Chersoniu kilka dni temu – wróg zabił młodego otolaryngologa Dmytro Biłyjego w jego pierwszym dniu pracy. Dmytro chciał pracować w Chersoniu, aby ratować życie ludzi, którzy nieustannie żyją pod rosyjskimi bombami i atakami rakietowymi – stwierdził arcybiskup większy kijowsko-halicki Światosław Szewczuk w tradycyjnym przesłaniu wideo w 77. tygodniu agresji Rosji przeciw Ukrainie.

Zwierzchnik Ukraińskiego Kościoła Greckokatolickiego (UKGK) przypomniał, że Dmytro zmarł w swoim miejscu pracy, a pielęgniarka obok niego została poważnie ranna. – Ten młody lekarz, który oddał swoje życie służąc pacjentom na Ukrainie, jest symbolem, twarzą współczesnej ukraińskiej medycyny. Podczas wojny na pełną skalę 177 placówek służby zdrowia zostało zniszczonych, a prawie 1500 uszkodzonych. Według oficjalnych danych zginęło 146 pracowników medycznych, w tym 33 w miejscu pracy – zaznaczył arcybiskup.

Zwrócił uwagę, że Ukraina znajduje się obecnie w szczytowym momencie konfrontacji. Na całej linii frontu toczą się bardzo intensywne walki. – Leje się krew, wróg nieustannie ostrzeliwuje spokojne miasta i wsie Ukrainy. Próbuje zniszczyć całą infrastrukturę portową nie tylko na wybrzeżu Morza Czarnego, ale także u ujścia Dunaju – powiedział abp Szewczuk.

"Ukraina trwa"

Nawiązał do słów Ojca Świętego, który nazwał akt niszczenia ukraińskiego zboża „grzechem, który wzywa o pomstę do nieba”. – Rosja próbuje zabić wszystko, co może pomóc nam nakarmić głodnych ludzi na całym świecie. Ale niech świat usłyszy: Ukraina trwa, Ukraina walczy, Ukraina się modli! – powiedział zwierzchnik UKGK.

Przypomniał, że co roku 9 sierpnia, według kalendarza juliańskiego, Ukraina modli się szczególnie za pracowników służby zdrowia. – W tym roku po raz ostatni będziemy obchodzić Dzień Pracownika Medycznego w starym stylu. Uważa on, że jest to dobra okazja dla nas, jako narodu, jako Kościoła, jako wdzięcznych pacjentów, aby podziękować pracownikom medycznym, którzy ratują ludzkie życie w nadzwyczajnych okolicznościach, w czasie wojny – powiedział abp Szewczuk i dodał: – Dzisiaj chcielibyśmy powiedzieć "Dziękuję!" naszym drogim pracownikom medycznym: lekarzom, ratownikom medycznym, pielęgniarkom i pielęgniarzom. Dziękujemy naszym wojskowym medykom, którzy ratują życie tych, którzy bronią naszej ojczyzny.

Czytaj też:

Były wiceprezes Gazprombanku odznaczony przez Siły Zbrojne Ukrainy