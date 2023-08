"Skrajny przykład bezczelności". Oburzenie po szokujących słowach Webera

– Wszyscy inni, którzy tego nie przestrzegają, jak niemiecka AfD, jak Le Pen we Francji albo PiS w Polsce, są naszymi wrogami i będą przez nas zwalczani – powiedział szef Europejskiej Partii Ludowej w wywiadzie dla ZDF. Słowa Webera padły podczas rozmowy dotyczącej wątku przestrzegania praworządności oraz zwalczaniu sił, które próbują osłabić Unię Europejską.

Przypomnijmy, że Weber kolejny już raz zaatakował polski rząd. W wywiadzie dla niemieckiej gazety "Frankfurter Allgemeine Zeitung" szef EPL mówił o budowie "zapory ogniowej przeciwko Prawu i Sprawiedliwości". – Jesteśmy jedyną siłą, która może zastąpić PiS w Polsce i poprowadzić kraj z powrotem do Europy – stwierdził.

Oburzenie w Polsce

Słowa Webera wywołały oburzenie polskich polityków.

"Kolejny raz @ManfredWeber kłamliwie atakuje Polskę i przedstawia ją jako niedemokratyczny kraj. To realizowana od wielu lat strategia Niemiec wobec Polski. Kolega Donalda Tuska z EPP kolejny raz pokazuje, że #GrupaWebera będzie zmierzać do zmiany władzy w Polsce, by była znowu proniemiecka" – napisał w serwisie X wiceminister sprawiedliwości Sebastian Kaleta.

"Panie Weber, nazywanie Polaków wrogami przez Niemców już przerabialiśmy. Nie będziecie też Polakom narzucać swojej władzy, to też już przerabialiśmy. A i jeszcze jedno, #ReparationsForPoland!" – stwierdził europoseł PiS Bogdan Rzońca.

"Manfred Weber, niemiecki szef frakcji politycznej Donalda Tuska, oficjalnie ogłosił, że rząd Polski jest «wrogiem», który będzie «zwalczany». Wypowiedź Webera to - nawet jak na Niemca - skrajny przykład bezczelności. A także złamanie wszelkich zasad obowiązujących w europejskiej polityce" – oceniła była premier, a obecnie europoseł PiS Beata Szydło.

"Niemiecki kolega Donalda Tuska z EPL mówi, że PiS jest wrogiem i będzie zwalczany. Thank you, Manfred Weber" – napisał dziennikarz portalu salon24.pl Marcin Dobski.

"W wywiadzie dla ZDF @ManfredWeber Szef @EPPGroup otwarcie stwierdza, że PiS to przeciwnicy, «z którymi będziemy walczyć». W ten sposób możemy łatwo zrozumieć, że Weber nie będzie dyskutował o #ReparationsforPoland, ponieważ nie potrafi oddzielić walki ofiar o sprawiedliwość od polityki i wyraźnie sprzeciwia się prawom ofiar do zadośćuczynienia. Czy taki przykład niemieccy politycy dają Rosji?" – napisał wiceminister spraw zagranicznych Arkadiusz Mularczyk.

