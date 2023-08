"Byłby przeciwwagą dla Tuska i Kaczyńskiego". Zaskakujący pomysł Kamińskiego ws. Giertycha

Nie milkną kontrowersje wokół startu Romana Giertycha w wyborach do Senatu. Były lider Ligi Polskich Rodzin ogłosił niedawno zamiar kandydowanie w wyborach do izby wyższej polskiego parlamentu. Problem w tym, że opozycja porozumiała się w spawie tzw. paktu senackiego, który zakłada, że nie będzie wystawiała przeciwko sobie kandydatów opozycyjnych wobec Prawa i Sprawiedliwości. Start Giertycha nie byłyby więc objęty "gwarancją" uniknięcia rywalizacji z kandydatem opozycji, co z pewnością utrudniałoby uzyskanie dobrego wyniku.

Zamieszanie wokół Giertycha

Niedawno Szymon Hołownia, lider Polski 2050 wywoła kontrowersje swoją wypowiedzą na temat byłego wicepremiera i ministra edukacji narodowej w rządzie Jarosława Kaczyńskiego.

– Roman Giertych został zgłoszony przeze mnie i przez Michała Kobosko jako kandydat do Senatu na takiej samej zasadzie, na jakiej z paktem senackim relacje będą mieli Adam Bodnar, Krzysztof Kwiatkowski czy inni kandydaci, którzy będą jako niezależni startowali w swoich okręgach, a pakt senacki nie będzie wystawiał przeciwko nim żadnych kontrkandydatów – poinformował szef Polski 2050 Szymon Hołownia w czwartek w programie "Rzecz o polityce" na portalu rp.pl.

Propozycja Kamińskiego

Tymczasem wicemarszałek Senatu Michał Kamiński w rozmowie z "Super Expressem" przedstawił nową koncepcję politycznego zagospodarowania Romana Giertycha. Jego zdaniem, mecenas powinien porzucić pomysł kandydowania do Senatu i wystartować w wyborach do Sejmu.

Co więcej, Giertych miałby być kandydatem Trzeciej Drogi w Warszawie, gdzie rywalizowałby z Jarosławem Kaczyńskim oraz Donaldem Tuskiem. Zdaniem Kamińskiego, były szef LPR "byłby przeciwwagą dla Tuska i Kaczyńskiego", a także "jest o wiele bardziej skuteczny w walce z PiS niż Tusk".

Sam Giertych nie chce komentować takiej możliwości.

– KO powinna zrobić wszystko, żeby wygrać z PiS, a Trzecia Droga powinna zrobić wszystko, aby wygrać z Konfederacją. Ambicje poszczególnych osób powinny się dostosować do tej generalnej strategii – powiedział w rozmowie z "SE".

