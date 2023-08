Młodzi wykształceni i z wielkich ośrodków

Jak się doskonale orientujecie, my akurat jesteśmy bardzo krytycznie nastawieni wobec idei przymusowej edukacji i to jeszcze w wydaniu pisowsko-czarnkowo-roszkowskim.

Naszym zdaniem szkoła powinna być świecka, neutralna, przyjazna osobom dyslektycznym i równościowa, bez oceniania, wartościowania i tego chorego systemu promocji do kolejnych klas. Niech jeszcze jakieś spadki i awanse wprowadzą i zrobią z edukacji jakąś Ligę Mistrzów, no nie ma co.

W każdym razie widzimy tutaj dwie szanse związane z brakiem osób nauczycielskich. Pierwsza z nich to przejęcie środków produkcji, tzn. środków prowadzenia działalności edukacyjnej przez uczniów.