Pod patronatem Kotuli ruszył kolejny "Ranking Szkół Przyjaznych LGBTQ+"

– Próbuje nam się wmówić, że normalność to homofobia, przemoc i hejt. Nie, to bezpieczna i inkluzywna szkoła jest tą "normalną". Nie możemy pozwolić, by to słowo zostało skradzione do budowania polityki strachu – mówiła Kotula cytowana przez "Gazetę Wyborczą".

Ranking pod patronatem Kotuli

Kolejność w rankingu zostanie ustalona na podstawie ankiet, które od poniedziałku można wypełniać za pośrednictwem strony internetowej. Kwestionariusz składa się łącznie z 26. Pytań. Dotyczą one między innymi tego, czy nauczyciele zwracają się do osób transpłciowych w taki sposób, jak one tego oczekują. Podobne pytanie dotyczy par jednopłciowych.

Patronat nad rankingiem objęła minister do spraw równości, a jego wyniki zostaną uwzględnione w tworzeniu opiniotwórczego zestawiania Perspektyw.

Kryterium "Otwartość" przy ocenie szkoły

3 grudnia 2024 roku na Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie odbyło się posiedzenie Kapituły Rankingu Liceów i Techników. W wydarzeniu wzięli udział przedstawiciele Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, Komisji ds. Kształcenia KRASP, organizatorzy olimpiad przedmiotowych, przedstawiciele okręgowych komisji egzaminacyjnych oraz reprezentanci organizacji pozarządowych, takich jak Fundacja GrowSPACE czy Fundacja Zwolnieni z Teorii.

Kapituła postanowiła, że od edycji 2026 wprowadzony zostanie nowy zestaw wskaźników tworzących kryterium Otwartość. Jak zaznaczył Waldemar Siwiński, przewodniczący Kapituły, waga tego kryterium nie przekroczy 5 procent, aby zapewnić porównywalność z wcześniejszymi edycjami rankingu.

Kryterium "Otwartość" będzie oceniane przy uwzględnieniu następujących aspektów: udziału w programie Erasmus+ – jako wyraz europejskiej współpracy edukacyjnej; kształtowania kompetencji projektowych – w oparciu o inicjatywę Zwolnieni z Teorii oraz promowania tolerancji i otwartości – w oparciu o działania Fundacji GrowSPACE i ranking Szkół Przyjaznych LGBTQ+.

