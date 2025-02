Orban zakazuje marszu LGBT. Chodzi o ochronę dzieci

Chociaż parada równości w Budapeszcie odbywa się od 30 lat, to w tym roku węgierski rząd podjął, aby ją zablokować. Wiadomo już, że ulicami stolicy Węgier nie przejdzie Budapest Pride. Decyzja ma związek z ochroną dzieci.

"Rząd nie pozwoli, aby wydarzenia ideologiczne zdominowały przestrzeń publiczną i będzie nadal bronił wartości wyznawanych przez większość społeczeństwa węgierskiego" – czytamy w oświadczeniu gabinetu premiera Viktora Orbana.

Oświadczenie rządu pojawiło się po wielu dniach spekulacji na temat tego, co miał na myśli premier Węgier Viktor Orban, gdy powiedział w ubiegły weekend, że doradziłby organizatorom marszu LGBTQ+, aby "nie zawracali sobie głowy przygotowaniami do parady na ten rok", ponieważ "byłaby to strata czasu i pieniędzy".

Szef kancelarii premiera Gergely Gulyas poinformował, że parada nie będzie mogła odbywać się w miejscu publicznym. – Uważamy, że kraj nie powinien tolerować przemarszu przez centrum miasta – wyjaśnił Gulyas. Rządzący poradzili organizatorom by znaleźli "zamknięty lokal", ale ci uznają to za "poniżające".

Gulyas podkreślił, że zakaz jest zgodny z proponowaną poprawką do konstytucji, w której zawarto zapis, że "prawo dzieci do rozwoju fizycznego, psychicznego i moralnego jest nieodwołalne i ma pierwszeństwo przed wszystkimi innymi względami". Odpowiadając na pytanie, dlaczego twierdzi, że marsze równości są szkodliwe dla dzieci, Gulyas stwierdził, że "to kwestia zdrowego rozsądku".