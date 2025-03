Chrześcijanin ateista?

Na początku stycznia tego roku jeden z niemieckich biskupów wywołał duży szok wśród katolików. Homilia, którą wygłosił w swojej katedrze, dotyczyła problemu zeświecczenia społecznego. Biskup zaproponował, żeby przestać przejmować się kwestią niewiary i zrezygnować z prób nawracania tych, którzy nie interesują się Bogiem.

Nie chodzi o byle kogo. Autorem tych tez jest ordynariusz diecezji Essen w niemieckim Zagłębiu Ruhry, Franz-Josef Overbeck. To jedna z najważniejszych figur w Kościele katolickim w Niemczech. Jest głęboko zaangażowany w proces synodalny – zarówno w RFN, jak i w Europie. Działa też intensywnie w Ameryce Łacińskiej. Overbeck od dawna opowiada się za głęboką transformacją teologii moralnej, zwłaszcza w obszarze etyki seksualnej. Uważa, że idąc tą drogą – to znaczy dostosowując chrześcijaństwo do liberalnych poglądów ludzi współczesnych – uda się na nowo „zachwycić” świat Kościołem.