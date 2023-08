Bryłka punktuje Kołodziejczaka. Przypomina linę KO wobec polskiego rolnictwa

Donald Tusk ogłosił wspólny start Koalicji Obywatelskiej w wyborach parlamentarnych z AgroUnią. Z pierwszego miejsca na liście Koalicji Obywatelskiej w okręgu nr 37 (Konin) wystartuje do Sejmu Michał Kołodziejczak.

Kołodziejczak argumentuje swoją decyzję tym, że w Polsce panuje obecnie "stan wyższej konieczności". Polityk podkreślił, że decyzja o starcie z PO nie była łatwa, jednak jest świadom sprawki, o jaką toczy się gra. – To nie jest dla mnie łatwa decyzja, ale ja nigdy nie podejmuję łatwych decyzji. (…) Mamy stan wyższej konieczności i wiem, że ten projekt jest nieszablonowy. Zrobię wszystko, aby był on wiarygodny – mówił.

Bryłka: KO poparła Piątkę Kaczyńskiego

Konkurentką Kołodziejczaka w okręgu konińskim będzie m.in. Anna Bryłka. Działaczka Konfederacji przypomniała kilka podstawowych faktów na temat linii politycznej Platformy Obywatelskiej wobec polskiego rolnictwa.

– Jeśli prześledzicie sobie historię Platformy Obywatelskiej, to jest to formacja, która zawsze głosowała za antyrolniczymi, antyhodowlanymi rozwiązaniami. Zagłosowała za Piątką Kaczyńskiego – tą piątką, która w 2020 roku wyprowadziła dziesiątki tysięcy rolników na ulice Warszawy. Tu w Warszawie również Michał Kołodziejczak protestował przeciwko Piątce Kaczyńskiego, a dzisiaj będzie kandydował na listach jednej z formacji, która to rozwiązanie poparła – powiedziała.

Kołodziejczak z Zielonymi

Bryłka zwróciła uwagę, że na listach KO wraz z Kołodziejczakiem będą startować przedstawiciele partii Zieloni. Przypomniała też, że eurodeputowani Koalicji Obywatelskiej popierają na poziomie Unii Europejskiej bardzo niekorzystne dla polskiego rolnictwa projektu takie jak: zakaz chowu klatkowego czy rozporządzenie o przywróceniu zasobów naturalnych.

KO popiera Fit for 55

Polityk Konfederacji podkreśliła, że czeka na wyjaśnienie lidera AgroUnii. – Oszukani są działacze, oszukani są rolnicy. Czy argumentacja, którą stosuje Michał Kołodziejczak, jest słuszna? Moim zdaniem nie – stwierdziła, oceniając, że Platforma próbuje szukać potencjalnego elektoratu na wsi, ale nigdy nie działała na korzyść rolników.

Bryłka przypomniała jednocześnie, że Platforma Obywatelska popiera m.in. niekorzystną dla Polski unijną politykę klimatyczną, w tym pakiet Fit for 55. – Wszystkie "zielone" rozwiązanie, wprowadzenie polityki klimatycznej do rolnictwa, ugorowanie, ograniczenie stosowania środków ochrony roślin, 25 proc. rolnictwa ekologicznego. To wszystko popiera zarówno PiS, jak i Platforma – powiedziała Bryłka.

