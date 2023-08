Bosak: Moja wypowiedź była błędem

W środę w audycji "Sedno sprawy" na antenie Radia Plus współprzewodniczący Konfederacji Wolność i Niepodległość był pytany m.in. o słowa nt. wejścia jego ugrupowania politycznego do rządu.

– Ta wypowiedź to był błąd. Natychmiast wykorzystany przez naszych przeciwników. Kiedy próbuje się coś wytłumaczyć, jak naprawdę działa polityka w państwie, natychmiast jest to zniekształcane przez naszych przeciwników. Konfederacja nie zamierza wejść do rządu i zamierza odsunąć PiS od władzy – powiedział Krzysztof Bosak.

Jego zdaniem, PiS to "zdemoralizowana" partia, która rządzi "bardzo źle". – Problem polega na wyrwaniu z kontekstu. Ja mówiłem o kolejnych kadencjach, a nie o sytuacji po najbliższych wyborach. Konfederacja nie przedłuży władzy Prawa i Sprawiedliwości i nie pomoże Donaldowi Tuskowi wrócić do władzy – zapowiedział prezes Ruchu Narodowego.

Według niego, zarówno Tusk, jak i Jarosław Kaczyński powinni przejść na emeryturę polityczną. – Chcemy zmienić reguły gry w polskiej polityce. My nie jesteśmy na sprzedaż. Nas nie kupicie. Nie przedłużymy tego patologicznego rządu. Konfederacja jest siłą prawdziwej opozycji – podkreślił Bosak.

Wybory parlamentarne. Najnowszy sondaż

"Na które ugrupowanie polityczne oddałaby Pani/oddałby Pan głos, gdyby wybory do polskiego parlamentu odbywały się w najbliższą niedzielę?" – zapytali w najnowszym sondażu na zlecenie portalu wPolityce.pl ankieterzy pracowni Social Changes.

Na Zjednoczoną Prawicę chce zagłosować 39 proc. respondentów (bez zmian w porównaniu z poprzednim badaniem tej samej firmy). Koalicja Obywatelska odnotowała 29 proc. poparcia (także bez zmian). Podium zamyka Konfederacja z wynikiem na poziomie 13 proc. (wzrost o 3 pkt. proc.).

Lewica kolejny raz traci – tym razem 2 pkt. proc. – i obecnie może liczyć na 7 proc. poparcia. Na Polskę 2050 Szymona Hołowni głos chce oddać 5 proc. badanych (spadek o 1 pkt proc.), natomiast na Polskie Stronnictwo Ludowe – Koalicję Polską – 4 proc. (spadek o 1 pkt proc.).

Kukiz‘15 i Porozumienie mogą liczyć na 1 proc. poparcia. Inne ugrupowania wybrało 1 proc. uczestników badania.

