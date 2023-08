"Potencjalny elektorat Konfederacji jest na poziomie 30 proc."

Prof. Przemysław Sadura stwierdził, że o ile na Konfederację głosują głównie młodzi mężczyźni, to wśród ich rówieśniczek popularne są poglądy lewicowe.

– Należy współczuć dziewczynom, które mają lewicowe poglądy, ale ponieważ nie chcą zostać same, muszą się dogadać z chłopakami z Konfederacji – ocenia szef Katedry Socjologii Polityki na Wydziale Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego.

Jak dodaje, ze względu na różnice poglądów można domniemywać, że bardzo często mamy do czynienia z "politycznie mieszanymi związkami".

– Wiele partii ma możliwość wielokanałowego pozyskiwania wyborców, ale trzeba przyznać, że to właśnie Konfederacja jest diabelnie skuteczna w pozyskiwaniu różnego elektoratu. My w sondażu załączonym do książki "Społeczeństwo populistów" sprawdzaliśmy potencjalny elektorat poszczególnych partii i według tego badania wyszło, że Konfederacja teoretycznie ma potencjalny elektorat na poziomie 30 proc., co oczywiście nie oznacza, że tyle dostanie – podkreśla wykładowca UW w rozmowie z Onetem.

Konfederacja rośnie w siłę

Na dwa miesiące przed wyborami z sondaży wynika, że dwie największe siły polityczne w Polsce – Zjednoczona Prawica i Koalicja Obywatelska – aby rządzić po jesiennych wyborach parlamentarnych, będą potrzebowały głosów posłów Konfederacji.

Formacja te umacnia się na trzeciej pozycji w sondaż. Stąd nie milkną dyskusję o możliwych powyborczych koalicjach. W niektórych badaniach prawicowa partia uzyskuje nawet do 60 mandatów.

Kogo wybiorą Polacy? Nowy sondaż DoRzeczy.pl

Z kolei jak wynika z sondażu pracowni Estymator dla DoRzeczy.pl Zjednoczona Prawica (w tym Prawo i Sprawiedliwość, Suwerenna Polska i Republikanie) wraz z Kukiz’15 może liczyć na poparcie na poziomie 34,3 proc. Na drugim miejscu znalazła się Koalicja Obywatelska (w tym Platforma Obywatelska, Nowoczesna, Zieloni i Inicjatywa Polska) z wynikiem 28,6 proc. Podium zamyka Konfederacja Wolność i Niepodległość (w tym Nowa Nadzieja, Ruch Narodowy i Konfederacja Korony Polskiej), na którą chęć oddania głosu zadeklarowało 14,9 proc. respondentów. Do Sejmu dostałaby się jeszcze Lewica oraz Trzecia Droga.

Pełne wyniki sondażu wraz z przewidywanym podziałem mandatów można znaleźć W TYM MIEJSCU.

Czytaj też:

"Prawda o Konfederacji". Platforma opublikowała spotCzytaj też:

Bosak o polityce PiS: Nie mogli już udawać, że deszcz pada