Szrot: Jest analogia między Smoleńskiem a śmiercią Prigożyna

W katastrofie samolotowej w środę zginęli szef Grupy Wagnera Jewgienij Prigożyn oraz założyciel jednostki, Dmitrij Utkin.

– Pan prezydent śledzi tę sytuację, szczególnie pod względem tego, co się dzieje w obozach najemników Wagnera na Białorusi. Z informacji ogólnie dostępnie nie wynika, żeby to miało jakoś znacząco zwiększać brak bezpieczeństwa Polski. Faktem jest, że póki co ci najemnicy na Białorusi pozostają. Prezydent korzystając z informacji służb, wojska, Straży Granicznej ma pełną informację o stanie wydarzeń – mówił minister Paweł Szrot w Radiu Plus.

Komentując fakt śmierci Jewgienija Prigożyna szef gabinetu prezydent wskazał, że "trudno powiedzieć, żeby było to niespodzianką". – Dwa miesiące temu rzucił wyzwanie Putinowi. Nie trzeba, żeby zbrodniarz rzucał wyzwanie Putinowi, aby Putin uciekł się do tego typu działań – powiedział.

– Ja tylko przypominam Micheil Saakaszwili w bardzo poważnym stanie w Gruzji a co stało się w Smoleńsku w 2010 roku? Spadł samolot. Jeśli ktoś teraz nie widzi poruszającej analogii między tym, co się stało w Rosji a teraz, no to gratuluję zdolności intelektualnych – podsumował Paweł Szrot.

Katastrofa samolotu Prigożyna. Co widziały amerykańskie satelity?

Jak podają amerykańskie media, wersja mówiąca, że samolot szefa Grupy Wagnera Jewgienija Prigożyna został zestrzelony przez system obrony powietrznej, nie została potwierdzona przez wywiad satelitarny.

Według "The New York Times" satelity nie zarejestrowały żadnego startu rakiety, który mógłby potwierdzać to założenie.

Wcześniej zachodni urzędnik powiedział "Financial Times" o rosyjskim ataku obrony powietrznej w pierwszych godzinach po katastrofie, a dzień później tę wersję powtórzyli urzędnicy amerykańscy, z którymi rozmawiała agencja Reutera.

