"Pozasądowa masakra"

23 sierpnia w obwodzie twerskim Federacji Rosyjskiej rozbił się samolot Embraer, należący do lidera Grupy Wagnera, Jewgienija Prigożyna. Na pokładzie było 10 osób, w tym siedmiu najemników oraz trzy osoby z załogi. Nikt nie przeżył.

W nocy na miejscu katastrofy ratownicy znaleźli szczątki 10 osób, wśród nich ciało szefa Grupy Wagnera Jewgienija Prigożyna. Śmierć poniósł także Dmitrij Utkin, założyciel prywatnej armii, prawa ręka Prigożyna. Jak donosi jeden z brytyjskich dzienników, samolot należący do lidera Grupy Wagnera został zestrzelony przez rosyjską obronę przeciwpowietrzną.

"To sposób gangu"

Komentatorzy nie mają wątpliwości, że śmierć Prigożyna ma związek z jego czerwcowym buntem, kiedy to prowadził swoich najemników na Moskwę. Ostatecznie został zatrzymany przez służby. Informowano, że dogadał się z Władimirem Putinem m.in. dzięki pośrednictwu Alaksandra Łukaszenki.

– Przedostatnią osobą, której będę żałował, jest Jewgienij Prigożyn. Niemniej, mamy do czynienia z kolejną pozasądową masakrą. Gdyby to było normalne państwo, a nie szajka Putina, można byłoby się spodziewać sądowego procesu. Tu się jednak zabija. Ale nie można zabijać poza procesem sądowym, zwłaszcza gdy dana osoba się nie ukrywa. Ale w gangu to jedyny sposób na funkcjonowanie – stwierdził Michaił Chodorkowski.

Wagnerowcy reagują na śmierć Prigożyna

Śmierć Prigożyna i Utkina wywołała pytania o przyszłość Grupy Wagnera, która podporządkowana władzom na Kremlu działa m.in. w Afryce. Wagnerowcy już reagują na śmierć swoich przywódców. W nagranym materiale wideo stwierdzają, że "wiele jest dyskusji na temat tego, co będzie działo się z Grupą Wagnera" i chcą na nie odpowiedzieć.

– Coraz częściej dyskutuje się na temat tego, co dalej z Grupą Wagnera. Wiele osób zastanawia się, jak zareagujemy. Powiemy jedno: dopiero zaczynamy! Spodziewajcie się nas! – słyszymy na krótkim nagraniu, które udostępnił na portalu X (dawniej Twitter) doradca ministra spraw wewnętrznych Ukrainy, Anton Geraszczenko.

