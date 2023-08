"Nerwowość w kraju". Premier Czech: Nie jest to scenariusz, który powinniśmy zaakceptować

Jak przekazał premier Petr Fiala, republika Czeska powinna w dalszym ciągu udzielać Ukrainie pomocy cywilnej i wojskowej oraz wspierać jej integrację z Unią Europejską i NATO. Jednocześnie Praga powinna przygotować się do powojennej odbudowy zaatakowanego kraju. Jego zdaniem rozwój wojny w ostatnich miesiącach pokazuje, że sytuacja jest trudna

Słowa czeskiego premiera padły podczas otwarcia spotkania ambasadorów Czech za granicą w Pałacu w Czerninie. O sprawie informują Ceske Noviny.

– Szanse na szybkie rozwiązanie konfliktu są małe i maleją. Konsekwencje rosyjskiej agresji są różnorodne i w pewnym stopniu wpływają także na nerwowość, jaką odczuwamy w naszym kraju – powiedział czeski premier.

– Według wielu analityków istnieje ryzyko impasu i zamrożenia konfliktu. Nie sądzę, że jest to scenariusz, który powinniśmy po prostu zaakceptować, ale powinniśmy też zachować go w naszych myślach i przemyśleć to w naszych strategiach – dodał.

Premier Czech uważa także za istotne zapobieganie swoistemu "zmęczeniu sytuacją” wokół Ukrainy. Jego zdaniem trzeba na wszystkich poziomach wyjaśniać, że czeska solidarność ratuje życie, że jest nie tylko słuszna, ale także konieczna z punktu widzenia bezpieczeństwa.

Bezpieczeństwo energetyczne

Fiala w szczególności mówiła o bezpieczeństwie energetycznym. Po 24 lutego 2022 roku konieczna była całkowita zmiana polityki energetycznej, a co najważniejsze - położenie kresu zależności od Rosji. Według niego, jednym z kluczowych warunków niezależności energetycznej jest całkowite przejście na amerykańskie i francuskie paliwo dla elektrowni jądrowych. Według premiera wszystko zmierza w kierunku całkowitego uniezależnienia się Czech w ciągu kilku miesięcy od Rosji w energetyce.

Fiala zauważył, że największym zagrożeniem dla bezpieczeństwa Czech jest rosyjska polityka imperialna. Dodał także, że należy zachować czujność wobec działań Chin, które także monitorują wojnę na Ukrainie w oparciu o własne ambicje mocarskie.

