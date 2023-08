Tusk: W rządowych mediach nie dostaniecie tej informacji. Ja ją mam

Lider PO przemawiał w czwartek podczas spotkania w Europejskim Centrum Solidarności w Gdańsku. Nawiązał do przypadającej w tym dniu 43. rocznicy podpisania Porozumień Sierpniowych.

– My dzisiaj czujemy dokładnie to samo co robotnicy, którzy przystąpili do strajku. Dzisiaj tak samo Kaczyński, Morawiecki mogą powiedzieć tak samo, że "rząd się wyżywi". Rząd na tej inflacji świetnie wychodzi – przekonywał.

– Dzisiaj w ich rządowych mediach nie dostaniecie informacji. Ja ją mam. O tym, że w przyszłorocznym budżecie nie będzie już tarczy chroniącej przynajmniej przed niektórymi skutkami inflacji. Że znowu przywrócą VAT na żywność – mówił Tusk.

Co z tarczą antyinflacyjną w przyszłym roku?

Tarcza antyinflacyjna to przedłużona do końca 2023 r. zerowa stawka VAT na podstawowe produkty żywnościowe. "W walce z inflacją i kryzysem wywołanym przez Rosję, najważniejsze jest dla nas ochronić portfele Polaków" – podkreśla rząd.

Dotychczas, dzięki temu rozwiązaniu, w portfelach Polaków zostało około 12 mld zł. Szacuje się, że do końca 2023 r. będzie to łącznie około 19 mld zł.

Tarcza na żywność zaczęła obowiązywać w lutym 2022 r. VAT obniżono tylko na towary opodatkowane stawką 5 proc. To mniej więcej 80 proc. zakupów Polek i Polaków.

Projekt budżetu na 2024 r. przyjęty przez rząd

Wiceminister finansów Sebastian Skuza przekazał w czwartek, że projekt budżetu na 2024 r. nie przewiduje utrzymania tarczy antyinflacyjnej. Zastrzegł, że nie wie, jaka będzie ostatecznie "decyzja polityczna".

Rada Ministrów przyjęła projekt budżetu na przyszły rok 24 sierpnia. Zakłada on dochody budżetu państwa w kwocie 683,6 mld zł, wydatki na poziomie 848,3 mld zł, a deficyt budżetu państwa na poziomie 164,8 mld zł. – To bezpieczny budżet w trudnych czasach – powiedział premier Mateusz Morawiecki.

