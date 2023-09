"Zrobili mielonkę z naszych marzeń". Kongres Trzeciej Drogi

W sobotę przed południem w Katowicach rozpoczął się kongres Trzeciej Drogi, stanowiący inaugurację kampanii koalicji. Wydarzenie zorganizowano w Międzynarodowym Centrum Kongresowym.

– Zaczynamy wielki marsz do zwycięstwa: Trzecia Droga prowadzi do wygranej. Nie tylko w wyborach, ale do wielu innych zwycięstw: dobra nad złem, pracowitości nad nieróbstwem, przyzwoitości nad przekupstwem. Słowom trzeba przywrócić wartość – mówił szef PSL Władysław Kosiniak-Kamysz. – Nie musicie wybierać albo sercem, albo rozumem. Zdecydujcie sercem i rozumem. Serce to Polska, w której chcecie żyć. Rozum to fachowcy, którzy są na naszych listach. Trzecia Droga to pokój, pojednanie, przyzwoitość, sprawiedliwość, dobro i piękno – zapewnił polityk.

– Nie będzie kiełbasy wyborczej, ale zadbamy o dobrą żywność w Polsce. Wybraliście najlepszego koalicjanta do walki o bezpieczeństwo żywnościowe Polski – deklarował prezes PSL.

Podczas kongresu zaprezentowane zostało hasło wyborcze Trzeciej Drogi.

Hołownia: Stajemy do walki o Polskę wolną od polityków

– Wiecie skąd wzięło się to hasło? Kilka dni temu siedzieliśmy z grupą znajomych próbując znaleźć w kanałach TV o ważnym wydarzeniu, jakim był radomski Air Show. Niestety telewizor odbierał tylko dwa kanały, skakaliśmy między nimi. Na jednym - ostra jazda na PO. najdurniejsze tezy, jakie można wymyślić zostały postawione, a redaktorzy i komentatorzy brnęli za nimi, jak kuna w agrest – mówił do zgromadzonych lider Polski 2050.

– Drugi kanał. Słuszna, zasadna, jazda po PiS, kompletnie bez trzymanki. Słusznie, że wytyka się PiS-owi błędy, ale przełączasz na drugi kanał, a tam znowu ta opowieść. Wracasz, a tam znów inna. Po 15 minutach zauważyłem, jak z moich znajomych schodzi chęć życia (...). Ludzie, którzy tracili nadzieję, stawali się nerwowi. Ja tych ludzi zmęczonych obserwuję od wielu lat, od 20 lat. (...) Im głośniej krzyczą politycy, tym bardziej chowają się Polacy. Tak wygląda dziś polska polityka, po 30 latach wolności – przekonywał Szymon Hołownia.

– Dziś nowe pokolenia staje do walki o Polskę wolną od polityków, którzy żywią się krwią obywateli, którzy zrobili mielonkę z naszych marzeń – wskazał polityk.



Hołownia odniósł się do wzięcia na listy Ryszarda Petru. – Trzecia Droga to gwarancja pójścia do przodu, do nowego, demokratycznego rządu bez PiS i bez Konfederacji. Ryszard Petru na listach Trzeciej Drogi to gwarancja tego, że Konfederaci 15 października poniosą największą klęskę od czasów wojny secesyjnej – ocenił podczas kongresu.

