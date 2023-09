Problemy z Ukrainą? Branża transportowa apeluje do prezydenta Dudy

Polscy przewoźnicy od miesięcy bezskutecznie zgłaszają problemy transportowców na kierunku wschodnim, a zwłaszcza białoruskim i ukraińskim. W przypadku tego ostatniego, w maju tego roku polscy przewoźnicy skarżyli się, że Ukrtransbezpeka pobiera kary (w wysokości 450 euro) za jazdę bez zezwoleń na przewozy z krajów trzecich (np. z Niemiec na Ukrainę), pomimo tego, że umowy polsko-ukraińskie nigdy takich nie przewidywały. To jeden z wielu przykładów archiwalnych i często do dzisiaj nierozstrzygniętych problemów..

Łukasz Białasz, przewodniczący Komitetu, znany z wielokrotnego występowania w imieniu przewoźników, bije na alarm. "Zdaniem polityków, którzy powielają tę argumentację, to właśnie uregulowana w ustawie reasekuracja ubezpieczeń transportowych jest jednym z głównych problemów polskich firm transportowych i rozwiązanie tej kwestii udrożni transport na Ukrainę. To natomiast ma mieć kluczowy wpływ na aktywność polskich firm na tym rynku” – czytamy w piśmie podpisanym przez Białasza.

„Otóż oświadczamy, że w naszej ocenie jest to problem marginalny i z punktu widzenie branży transportowej trzeciorzędny. Jeżeli Pani Jadwiga Emilewicz, pełnomocnik rządu ds. polsko-ukraińskiej współpracy rozwojowej, chciałaby realnie poprawić dramatyczną obecnie sytuację polskich przewoźników na kierunku wschodnim to postulujemy zacząć od problemów najważniejszych” – pisze do prezydenta Andrzeja Dudy Komitet Protestacyjny Przewoźników Wschód i wylicza trudności w transporcie polsko-wschodnim:

- Uregulowanie kwestii zezwoleń dwustronnych w transporcie na Ukrainę.

- Nieuczciwa konkurencja firm z kapitałem białoruskim, rosyjskim i ukraińskim.

„Pozorne aktywności, mające pomóc naszej branży, a pomijające jej realne problemy oceniamy wyłącznie jako element kampanii wyborczej i nie życzymy sobie, aby polskie firmy transportowe były wykorzystywane w ten sposób” – puentuje Łukasz Białasz, przewodniczący Komitetu Protestacyjnego Przewoźników Wschód.