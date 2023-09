W sondażu TVN opozycja ma duże problemy. "Jesteśmy jeszcze w efekcie powakacyjnym"

W badaniu Kantar dla TVN największa grupa ankietowanych – 37 procent – wskazała, że zagłosowałaby na PiS (Zjednoczona Prawica). Na drugim miejscu w sondażu uplasowała się Koalicja Obywatelska (Platforma Obywatelska, Nowoczesna, Inicjatywa Polska, Zieloni) z wynikiem 31 procent. Na podium znalazła się też Konfederacja z poparciem 9 proc. respondentów.

Z sondażu płyną jednak bardzo nieciekawe wnioski dla opozycji, gdyż z badań wynika, że Trzecia Droga, czyli Polska 2050 i Polskie Stronnictwo Ludowe, balansuje na progu wyborczym. Koalicja uzyskała w sondażu TVN wynik 8 proc., czyli minimalne poparcie dla koalicji. Wynik poniżej 8 proc. oznacza, że Trzecia Droga nie wchodzi do Sejmu. Nową Lewicę wskazało 6 procent respondentów, co oznacza, że również ta formacja nie może spać spokojnie, gdyż do znalezienia się pod progiem brakuje jej już niewiele.

Nowacka: Efekt powakacyjny

Wyniki sondażu zdaje się jednak bagatelizował poseł Koalicji Obywatelskiej Barbara Nowacka. Polityk stwierdziła, że wyniki, jakie obecnie widzimy w sondażach, mogą się zupełnie nie pokrywać z wynikami październikowych wyborów.



– Nie patrzymy na sondaże, tylko po prostu pracujemy bardzo ciężko w terenie, namawiając ludzi, przypominając o naszych postulatach. Mam duży dystans do sondaży. Jestem niedoszłą socjolożką i też mam świadomość, że to, co my badamy na dzisiaj, nijak się ma do tego, co będzie za kilka tygodni – mówiła w rozmowie z TVN24.

Jak dodaje, jesteśmy jeszcze "w tym efekcie powakacyjnym", co ma negatywnie wpływać na wyniki opozycji. – Ludzie dopiero wracają, kampania się tak naprawdę nie rozkręca i trzeba też przyznać, że ostatnie dni takiego natarcia PiS-u też mogło się gdzieś odbijać w badaniu, które, znowu, ono jest na 7 września. Natomiast to, co będzie 15 października, może być kompletnie innym światem – powiedziała Nowacka w "Rozmowie Piaseckiego".

Czytaj też:

Tusk wzywa Kaczyńskiego do debaty. "Masz obowiązek odpowiedzieć na pytania" Czytaj też:

Które tematy powinny być priorytetowe w kampanii wyborczej? Nowy sondażCzytaj też:

Joński: PiS przedstawia odgrzewany kotlet. Czarnek: Boicie się edukacji patriotycznej