Moskwa wściekła na USA. "Na krawędzi bezpośredniego konfliktu"

W czerwcu media informowały, że Waszyngton planuje wyrazić zgodę na transfer na Ukrainę pocisków ze zubożonego uranu do czołgów Abrams. Teraz potwierdzono, że takie naboje znajdą się w najnowszym pakiecie pomocowym, którego koszt szacowany jest na 175 mln dolarów.

Wiceminister spraw zagranicznych Rosji Siergiej Riabkow w odpowiedzi oświadczył, że decyzja władz amerykańskich stanowią "akt przestępczy".

Riabkow dodaje, że mimo utrzymywania przez Moskwę kontaktów z USA, to między dwoma państwami "nie ma dialogu". Jego zdaniem ruch USA świadczy o "skandalicznym lekceważeniu przez Waszyngton konsekwencji użycia tego rodzaju amunicji w strefie walki".

Jak dodał, Rosja odczuwa presję, by zareagować na działania USA. Zdaniem Riabkowa Stany Zjednoczone i Rosja "niebezpiecznie balansują na krawędzi bezpośredniego konfliktu zbrojnego".

Kolejna transza pomocy USA dla Ukrainy. W pakiecie naboje ze zubożonym uranem

Rząd Stanów Zjednoczonych zapowiedział dostarczenie Ukrainie kolejnego pakietu pomocy wojskowej. Decyzję ogłosił sekretarz stanu USA Antony Blinken.

Oprócz naboi e zubożonego uranu kal. 120 mm do czołgów Abrams, pakiet będzie zawierał również: wyposażenie systemów obrony powietrznej; dodatkową amunicję do systemów rakietowych HIMARS; amunicję artyleryjską 155 mm i 105 mm; systemy moździerzowe 81 mm z amunicją; ciężkie przeciwpancerne rakiety kierowane TOW oraz systemy przeciwpancerne Javelin i AT-4; ponad 3 miliony sztuk amunicji do broni strzeleckiej; taktyczne systemy nawigacji powietrznej oraz systemy bezpiecznej łączności i urządzenia pomocnicze; amunicja do niszczenia przeszkód, części zamienne i inny sprzęt terenowy.

To 46. pakiet pomocowy, który administracja Joe Bidena przekaże Ukrainie ze składów Departamentu Obrony, począwszy od sierpnia 2021 r.

