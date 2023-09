Jana Szostak. Z okrzykiem do Sejmu

Jana Szostak bez wątpienia, przynajmniej na krótki czas, stała się twarzą trwającej kampanii wyborczej. Najpierw została wciągnięta na listy Koalicji Obywatelskiej przez Donalda Tuska, jako kandydatka Zielonych, by potem, w dość burzliwych okolicznościach i bardzo szybko, z nich wylecieć. Za deklarację poparcia aborcji aż do chwili urodzenia i stwierdzenie, że sama także zabiła swoje nienarodzone dziecko. Równie prędko jednak po polsko-białoruską aktywistę zgłosiła się Lewica kolekcjonująca wśród swoich kandydatów najrozmaitszych radykałów. I oczywiście także radykałki.

Krzyk w sprawie Białorusi

O Szostak stało się dość głośno, gdy w maju 2021 r. wszystkie znaczące media w Polsce relacjonowały jej „Krzyk dla Białorusi”. Wydarzenie to miało miejsce pod przedstawicielstwem Unii Europejskiej w Warszawie, na konferencji prasowej zwołanej przez posła do Parlamentu Europejskiego Roberta Biedronia. Ten protest, w formie specyficznego performance’u – trwającego ok. minuty nieartykułowanego krzyku – miał być wyrazem sprzeciwu Szostak wobec ataków na opozycyjne media na Białorusi, które w tamtym czasie przeprowadzał reżim Łukaszenki.