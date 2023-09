Sondaż: Tak chcą głosować Polacy. KO i Konfederacja mają kłopoty

Najnowsze badanie poparcia dla partii politycznych w Polsce zostało zrealizowane przez pracownię Social Changes. Zjednoczona Prawica wciąż pozostaje na czele wyborczego wyścigu z bezpieczną przewagą nad Koalicją Obywatelską i resztą partii opozycyjnych. Ugrupowanie Donalda Tuska traci poparcie, podobnie jak Konfederacja. Spory wzrost notowań otrzymała za to Lewica. Ogółem w Sejmie znalazłoby się 5 partii. Deklarowana frekwencja wynosi 69 proc.

Wyniki najnowszego sondażu

Zgodnie z danymi zebranymi przez ankieterów Social Changes Zjednoczona Prawica może pochwalić się poparciem w wysokości 39 proc. To taki sam wynik, jak w poprzednim badaniu tej pracowni. Koalicja Obywatelska zgromadziła poparcie w wysokości 30 proc. To spadek o 2 pkt. proc. Na trzecim miejscu znalazła się Lewica z wynikiem 10 proc. wskazań (wzrost aż o 3 pkt. proc.).

Na dalszych miejscach znalazły się Konfederacja oraz Trzecia Droga. Partia Krzysztofa Bosaka oraz Sławomira Mentzena straciła 1 pkt. proc. i obecnie notuje wynik na poziomie 9 proc. Z kolei koalicja Szymona Hołowni oraz Władysława Kosiniaka-Kamysza balansuje na granicy progu wyborczego. W badaniu Social Changes osiągnęła równo 8 proc., co oznacza spadek o 1 punkt procentowy. Bezpartyjni Samorządowcy mają obecnie 2 proc. poparcia.

Wybory odbędą się 15 października razem z referendum, w którym zostaną zadane cztery pytania: o wyprzedaż majątku państwowego, wiek emerytalny, barierę na granicy z Białorusią i unijny mechanizm relokacji nielegalnych migrantów.

Badanie zostało zrealizowane metodą CAWI (Computer Assisted Web Interview) w dniach od 15 do 18 września 2023 roku na panelu internetowym na ogólnopolskiej, reprezentatywnej (pod względem: płci, wieku, wielkości miejsca zamieszkania) próbie Polaków. W badaniu wzięło udział N=1046 osób.).

