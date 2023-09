Znamy wyniki najnowszego sondażu. PiS ma 40 proc. poparcia

Z najnowszego badania Social Changes dla portalu wpolityce.pl wynika, że gdyby wybory odbyły się w niedzielę wygrałby PiS z wynikiem 39 proc.

PiS na prowadzeniu, PSL i Hołownia liczeni osobno

W stosunku do poprzedniego sondażu partia kierowana przez Jarosława Kaczyńskiego zanotowała wzrost poparcia o 1 pkt. proc. podobnie jak Koalicja Obywatelska, która również zyskała jedno oczko. Różnica między tymi formacjami wynosi 7 pkt. proc. Podium niezmiennie zamyka Konfederacja.

Tradycyjnie w jednym wariancie sondażu Social Changes PSL i Polska 2050 zostały podane jako dwie oddzielne opcje, w drugim wariancie jako wspólny komitet. Tym razem, w przeciwieństwie do poprzedniego badania, w obu przypadkach wynik jest wystarczający do przekroczenia progu wyborczego.

Przypomnijmy, że jest już pewne, że Trzecia Droga wystartuje w wyborach jako jeden komitet.

PiS prowadzi przed KO i Konfederacją

Wyniki najnowszego sondażu pracowni Social Changes (bez niezdecydowanych wyborców) prezentują się następująco:

Zjednoczona Prawica (PiS, Suwerenna Polska) – 39 proc. (wzrost o 1 pkt. proc. w stosunku do poprzedniego sondażu) Koalicja Obywatelska (PO, Nowoczesna, Inicjatywa Polska, Zieloni) – 32 proc. (wzrost o 1 pkt. proc.) Konfederacja (Nowa Nadzieja, Ruch Narodowy, Korona) – 10 proc. (spadek o 2 pkt. proc.) Trzecia Droga - 9 proc.

Lewica (Nowa Lewica, Razem) – 7 proc. (spadek o 1 pkt. proc.)

PSL nie przekracza progu, PiS ma 40 proc.

W wariancie z oddzielnym startem PSL i Polski 2050 układ sił w parlamencie wygląda w następujący sposób: PiS wygrywa z wynikiem 40 proc, Koalicja Obywatelska jest druga – 33 proc. Trzecie miejsce należy do Konfederacji, która notuje 10 proc.

Ugrupowanie kierowane przez Włodzimierza Czarzastego i Roberta Biedronia może się cieszyć wynikiem na poziomie 7 proc., podczas gdy Polska 2050 - 5 proc., a PSL - 4 proc. i tym samym nie przekracza progu.

Aby przekroczyć próg wyborczy, Hołowni i Kosiniakowi-Kamysz wystarczy 8 proc.

