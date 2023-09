"Dobra informacja". Suski o ostatnich sondażach

Według większości sondaży Trzecia Droga balansuje na granicy progu wyborczego, który, przypomnijmy, dla komitetów koalicyjnych wynosi 8 proc. W ostatnim badaniu United Surveys, sojusz Szymona Hołowni i Władysława Kosiniaka-Kamysza zdobył 9,2 proc. głosów. Z kolei w badaniu Ipsos Trzecia Droga znalazła się poza Sejmem.

Marek Suski z Prawa i Sprawiedliwości nie krył zadowolenia z takich sondażowych prognoz.

– Jeśli Trzecia Droga znajdzie się pod progiem wyborczym, da to nam dodatkowe mandaty. Jeśli spada poparcie dla Konfederacji, to mandaty, które mogliby od nas przejąć, zostaną u nas. To dobra informacja – stwierdził w programie "Kwadrans polityczny".

– Bo Konfederacja zapowiada, że po wyborach będzie współpracować z PO. Różne rzeczy się przed wyborami mówi. W tej kadencji Sejmu była sztama między Konfederacją, Lewicą, PO i tym ZSL, teraz to się PSL nazywa i ramię w ramię byli przeciwko Polsce w gruncie rzeczy. Po PiS chciał dobrych rzeczy dla Polski, a oni głosowali i byli na „nie" – dodał polityk PiS.

Raport NIK

Suski odniósł się także do ostatniego raportu NIK dotyczącego polityki rządu w okresie pandemii COVID-19. Kontrolerzy Izby zdecydowanie negatywnie ocenili decyzje i działania gabinetu Mateusza Morawieckiego. Z tezami przedstawionymi we wtorek przez prezesa NIK Mariana Banasia nie zgodził się Suski, który stwierdził, że oskarżenia mogą być motywowane politycznie.

Polityk przekonywał, że "Nawet jeśli pieniądze zostały wydane ponadmiarowo, ale nikt na początku pandemii nie mógł przewidzieć, jak ona będzie przebiegać". Rząd chciał nie dopuścić do sytuacji, w które ludzie umierali na ulicach, "tak jak w niektórych krajach zachodnich".

– Lepiej jest wydać nawet trochę więcej pieniędzy i mieć zabezpieczenie dla obywateli niż powiedzieć: umarło ileś tam osób, bo oszczędzaliśmy na zdrowiu Polaków. Niech Najwyższa Izba Kontroli się trochę miarkuje. Wiemy, jaki jest stosunek prezesa Najwyższej Izby Kontroli do Prawa i Sprawiedliwości, więc są to trochę oceny polityczne – dodał Suski.

