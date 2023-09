Ziemkiewicz: Niemal wszystkie fake newsy o Polsce zostały stworzone w Polsce

„Media o nas, my w mediach. Wizerunek kontra rzeczywistość państw i społeczeństw Europy Środkowej w zachodnioeuropejskich mediach” – to tytuł konferencji organizowanej przez Centrum Monitoringu Wolności Prasy Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich i Instytutu Współpracy Polsko – Węgierskiej im. Wacława Felczaka.

Dlaczego zachodnioeuropejskie media powielają stereotypy i nieprawdziwe, często negatywne oceny o krajach Europy Środkowej, komu jest to potrzebne, a komu to szkodzi, czy potrafimy przeciwdziałać tym zjawiskom? – na te pytania chcemy poszukać odpowiedzi podczas konferencji organizowanej przez CMWP SDP i Instytut Współpracy Polsko Węgierskiej im. W. Felczaka.

Ziemkiewicz: Mentalność kolonialna Zachodu

W panelu pt. "Między kłamstwem a absurdem. Fake newsy na temat Europy Środkowej" wziął udział m.in. publicysta "Do Rzeczy" Rafał Ziemkiewicz. Jak stwierdził, media zachodnie są zalane niestworzonymi historiami na temat Polski i innych krajów Europy Wschodniej. – W Polsce, wedle mojego rozeznania, 99 proc., a być może 100 proc. fake newsów na temat Polski zostały wyprodukowane w Polsce. To nie są wymysły dziennikarzy zachodnich. Wystarczy przypomnieć choćby oszusta Barta Staszewskiego, który przyczepiał tablice "strefy wolne od LGBT". Te zdjęcia rezonowały w Parlamencie Europejskim, a nawet były podstawą rezolucji PE. Mieliśmy dziesiątki tego typu historii. Wszystko wymyślane jest tutaj – wskazywał.

Publicysta "Do Rzeczy" wyjaśnił także, skąd bierze się to zjawisko. – To swoista mentalność kolonialna elit zachodnich, która się nie zmieniła od XIX wieku. Czują się w misji białego człowieka. Patrzą na nas jak nieucywilizowanych, których oni będą cywilizować. Co robi się z dzikusem, którego chce się cywilizować, a który się buntuje? Chłoszcze się go. Jesteśmy więc poddawani chłoście, żebyśmy przyjęli zachodnie wartości. Problem nie jest w tej mentalności, ale problemem jest to, że uważają, że świat jest taki sam jak oni, tylko są zacofani. Problemem jest to, że widzą, że kraje są różne, mają własną historię i doświadczenia – oceniał.

– Dla Niemca, Francuza, Anglika jesteśmy Niemcem, Francuzem, Anglikiem sprzed 50 lat, który nie odkrył jeszcze pewnych rzeczy. W związku z tym, są przekonani, że znają rozwiązania naszych problemów lepiej, niż my sami, bo to ich problemy sprzed 50-100 lat – wskazywał Ziemkiewicz.

