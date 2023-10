Kaczyński: PO chciało zrobić z Polski kondominium

– Polacy wybrali program, który pozwolił realizować marzenia wielu ludzi dotyczące godnego życia. Zależy nam, żeby rozwijała się każda, nawet najmniejsza miejscowość, żeby każdy miał swoją szansę – mówił we Włoszczowie szef partii rządzącej.

Wskazał, że w czasie, "gdy za wschodnią granicą toczy się wojna, kiedy jest tak wiele różnego rodzaju kryzysów trzeba sobie zdawać sprawę, że potrzebny jest rząd, który będzie dbał o bezpieczeństwo każdej Polki, każdego Polaka".

"Opieramy nasze działania na prawdzie"

– W tych wyborach prawda i kłamstwo będą miały ogromne znaczenie. Nasz obóz polityczny opiera swoje działania na prawdzie. Druga strona każdą swoją kampanię opiera na kłamstwie. Widzimy to także w tym mieście, ponieważ protestują tutaj osoby przeciwko spalarni. Uważam, że nie można dopuścić do budowy tutaj tego typu zakładu.

Wicepremier stwierdził, że Donald Tusk proponuje Polakom system, który oznacza podległość wobec innych, a szczególnie wobec Berlina. – Niedawno zostały upublicznione dokumenty, z których wynika, że Tusk konsultował kwestie wieku emerytalnego z Angelą Merkel. A z drugiej strony były wpływy rosyjskie. To oznaczało, że z Polski Platforma Obywatelska chciała zrobić kondominium – przekonywał Kaczyński podczas spotkania z mieszkańcami Włoszczowy.

– Za rządów PO-PSL budżet państwa był dziurawy. Polacy cięgle słyszeli, że nie ma pieniędzy i ich nie będzie. My z tym skończyliśmy i mogliśmy się skupić na polityce społecznej, na rozwoju Polski lokalnej. Przed Polską jest duża szansa na rozwój. Donald Tusk nie może nam tej szansy zabrać. Niemcy dążą do dominacji za wszelką cenę. To jest wbrew interesom Polski i Polaków. To jest także kwestia naszego poczucia godności – podkreślił prezes Prawa i Sprawiedliwości.

