Kapitulacja

Trwały wprawdzie cały czas zacięte walki, ale wszyscy wiedzieli, że powstanie już długo nie potrwa.

„Przez trzy dni trwało zawieszenie broni – wspominała Barbara Bobrownicka stacjonująca w ruinach Poczty Głównej. – Przyszli wtedy do nas żołnierze niemieccy, to byli właściwie chłopcy. Byli bardzo mili, świetnie nam się rozmawiało. Jak my żeśmy się