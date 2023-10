Kaczyński w Przysusze. "Polska musi być państwem suwerennym i będzie - jeśli wygramy"

Podczas wizyty w Przysusze, szef partii rządzącej wskazywał m.in. na wyzwania dot. polskiej wsi. – Polska musi być państwem suwerennym i tak będzie, jeżeli rządzić będzie Prawo i Sprawiedliwości. Za rządów PO-PSL był kryzys, a z pomocy państwa skorzystało tylko jedno przedsiębiorstwo. Pomoc naszego rządu, gdy ratowaliśmy miejsca pracy była nieporównywalnie większa. Realizujemy korzystną politykę dla polskiej wsi. Dbamy o interes polskich rolników i m. in. nałożyliśmy embargo na ukraińskie zboże. Nasz rząd pomaga polskim rolnikom. Nie pozwolimy zrujnować polskiego rolnictwa – podkreślał Jarosław Kaczyński.

– Nasi przeciwnicy mówią różne rzeczy i oni nic dobrego nie zrealizowali. Dziś zapowiadają, że utrzymają wszystko, co my daliśmy polskiemu społeczeństwu. Zapewniam, że tak nie będzie, ponieważ oni znów rozpoczęliby rabunek finansów publicznych – wskazał prezes PiS.

Przypomniał, że partia rządząca wprowadza "rozwiązania korzystne dla lokalnego przetwórstwa". – Ale trzeba pamiętać, że grożą nam rządy wielkiego chaosu, ponieważ jeżeli druga strona stworzy rząd, to będzie on składał się z około 11 partii. Oni chcą wojować z Prezydentem, a to jest droga do anarchii – ostrzegał Kaczyński.

– Za rządów PO-PSL był kryzys, a z pomocy państwa skorzystało tylko jedno przedsiębiorstwo. Pomoc naszego rządu, gdy ratowaliśmy miejsca pracy była nieporównywalnie większa – zaznaczył.

Kaczyński: Możemy dogonić Zachód

Jak cel rozwojowy, wicepremier wskazał podnoszenie poziomu życia. – Jesteśmy w stanie dogonić Zachód i to będzie sukces na miarę tysiąclecia! W tym sukcesie udział musi mieć polska wieś, która bardzo się zmienia. Polska wieś musi być rozwinięta i musi być mocna swoją kulturą. Wierzę, że 15 października zwyciężymy – mówił w Przysusze.

– Jesteśmy i chcemy być partią polskiej wsi. Polska wieś będzie się rozwijać, ale musimy zwyciężyć – zaznaczył Jarosław Kaczyński.

Czytaj też:

Szydło: W związku z decyzjami UE referendum nabrało jeszcze większej wagiCzytaj też:

Kaleta: Namawianie do bojkotu referendum jest działaniem antydemokratycznym