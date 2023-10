Bosak: W wielu fundamentalnych sprawach PiS i PO się nie różnią. Alternatywą Konfederacja

W debacie TVP w imieniu Konfederacji wypowiadał się Krzysztof Bosak. Polityk w zdecydowanych słowach skrytykował politykę gospodarczą rządu.

– Ten pogląd prezentowany przez rząd, że wysoka inflacja idzie w parze z dobrym życiem gospodarczym, jest po prostu błędny. Mamy wysoką inflację, właśnie weszliśmy w recesję. 42 proc. więcej firm w tym roku chce się wyrejestrować niż w poprzednim. To nie przypadek, rząd sam zniszczył w Polsce miejsca pracy. Dawał gigantyczne dofinansowania międzynarodowym korporacjom jak volkswagen i Intel idące w 30 proc. całości inwestycji a polskim przedsiębiorcą czy osobom prowadzącym działalność gospodarczą podwyższał ZUS bardzo konsekwentnie, albo wręcz zakazywał działalności gospodarczej. Zrobił z Niedzielskiego super dyktatora gospodarczego, który stwierdził, że zamyka turystykę, zamyka kulturę, zamyka gastronomię, zamyka właściwe wszystko, gdzie nie było dużego kapitału zagranicznego. Do tego dochodzą jeszcze ograniczenia w rolnictwie, próba delegalizacji części eksportu mięsa, próba delegalizacji części hodowli i nie ma co się dziwić, że ostatecznie w powiecie chełmskim bezrobocie wynosi w tym roku 14 proc., a zeszłym roku wpuszczono tam 3 tysiące imigrantów – powiedział Krzysztof Bosak w debacie.

Konfederacja odrzuca relokację imigrantów

– Pakiet unijny zmuszający Polskę do relokacji, do przyjmowania nielegalnych imigrantów przedstawianych jako uchodźcy należy odrzucić. To nie jest rozwiązanie, które służy obronie granic. To rozwiązanie, które ma zinstytucjonalizować ogromny strumień milionów ludzi z Afryki i Azji, którzy chcieliby się dostać do tego rezerwatu bogactwa, jakim jest UE – powiedział prezes Ruchu Narodowego.

– Nie ma żadnej podstawy, żeby to, co finansuje rząd niemiecki, czyli statki wożące ludzi od Wybrzeży Afryki na północ Morza Śródziemnego uznawać za kryzys. To nie jest kryzys, to rezultat działań państw europejskich – powiedział lider Konfederacji.

Bosak podkreślił, że proceder ten trzeba zatrzymać, a w razie konieczności użyć siły. – Tak jak robi Australia. Straż przybrzeżna ma prawo używać siły po to, żeby zawrócić łodzie. Ta strategia działa – zaznaczył.

– Jednocześnie trzeba odrzucić strategię rządu Morawieckiego, strategię otwartych granic, gdzie jesteśmy rekordzistami jeśli chodzi o przyjmowanie legalnej, masowej, niekontrolowanej migracji zarobkowej. Konfederacja proponuje pakiet odpowiedzialnej polityki migracyjnej. Bądźmy mądrzy przed szkodą, nie powtarzajmy błędów Zachodu – powiedział.

Silna armia, szacunek dla munduru

– Polska musi być silna, Polska musi być uzbrojona, ale ktoś to wszystko musi obsługiwać. W tej chwili mamy do czynienia ze swego rodzaju propagandą sukcesu to znaczy rząd z 8 lat swojej władzy, 6-7 przespał a w momencie kiedy zaczął się kryzys na granicy z Białorusią, obudził się i wpadł w szał zakupowy, kupując niestety nie w polskim przemyśle obronnym tylko głównie za granicą. Czasem i produkty gorszej jakości niż jesteśmy w stanie wyprodukować, ale trzeba wpierw postawić linie produkcyjne, żeby produkować tutaj kiedy linie produkcyjne stoją w Korei albo w Ameryce to tam kupujemy w tej chwili, zadłużając się na potęgę, na niebotyczną skalę. Niezależnie od tego, że to rodzi ogromne długi, potrzebujemy silnej armii, potrzebujemy żołnierzy, którzy będą to wszystko obsługiwać o wysokich kwalifikacjach. Musi ich przyciągać dobrymi wynagrodzeniami i potrzebny jest szacunek dla polskiego munduru, którego minister Błaszczak nie wykazuje, instrumentalnie i propagandowo posługując się wojskiem. Granica musi być chroniona, nie możemy tu ulegać żadnej poprawności politycznej. Każdy skrawek polskiego terytorium musi być broniony – powiedział poseł Konfederacji w debacie TVP.

Bosak: Jesteśmy alternatywą dla PiS i PO

Podsumowaniu Bosak przypomniał o Piątce Konfederacji o ocenił, że polityka PiS i PO niewiele się różni.

