Debata w TVP. Maj: Odpolitycznić SSP i powierzyć młodym menadżerom

Jedno z pytań w trakcie debaty przedwyborczej w TVP dot. podejścia poszczególnych komitetów do kwestii wyprzedaży majątku państwowego.

– Tak naprawdę nie wiem, czy jest jeszcze co prywatyzować, bo te rzeczy, które zostały w rękach państwa są strategiczne, jak Lasy Państwowe, sieci przesyłu energii czy też zakłady, które produkują prąd. Po raz kolejny widzimy ataki. To prawda, że w latach 2009-2010 sprzedano ponad 54 polskie firmy – mówił Krzysztof Maj, przedstawiciel Bezpartyjnych Samorządowców.

– Pochodzę z Dolnego Śląska. Tam za 2 mld zł sprzedano 10 proc. akcji KHGM. Po co? W trzech kolejnych latach zyski z dywidendy pokryły tę kwotę, a zostały jeszcze akcje na rynkach nabywców., To było niepotrzebne. Rząd PiS-u to krytykuje – wskazał Maj.

– Sprzedaliśmy część spółek paliwowych firmom węgierskim i arabskim. Dlaczego? uważam, że mamy wielu młodych, skutecznych menadżerów. trzeba odpolitycznić spółki skarbu państwa, dać młodym się wykazać i prowadzić te przedsiębiorstwa, żeby przedsiębiorstwa zostały w polskich rękach i przynosiły zyski – postulował polityk BS.

Hołownia: "Nie" dla rozdawnictwa. To nie konfetti, żeby zrzucać pieniądze z helikoptera

Inne z pytań podczas debaty przedwyborczej w TVP dotyczyło polityki społecznej. – Bardzo szanujemy wasze pieniądze bo wiemy, z jakim wysiłkiem je zarabiacie. I to nie jest żadne konfetii, żeby jakikolwiek rząd miał je zrzucać z helikoptera. Dlatego mówimy bardzo jasno i wyraźnie: nie rozdawnictwu – podkreślił Szymon Hołownia, lider Polski 2050.

– Nikt nie zlikwiduje 500+, nikt nie zlikwiduje 13. emerytury, bądźcie spokojni. Ale jeżeli mówimy o tych kolejnych podwyżkach o kolejne 300 zł, to pozwólcie, że najpierw sprawdzimy, czy oni nie próbują dać wam z waszych albo z pożyczek, które zaciągną na wasze dzieci – zapowiedział polityk.

– My zamiast rozdawać na ślepo, również tym, którzy lubią jazdę na gapę, wolimy inwestować. Dlatego wydamy 3 mld zł od razu na 100 tys. miejsc w żłobkach. To jedna trzecia tego, co dzisiaj rząd wydaje na pilnowanie przez tłuste pisowskie koty łąki pod lotnisko w Baranowie. Druga rzecz, zainwestujemy 6 proc. PKB w szkołę. Z ciepłym posiłkiem, psychologiem, bez zadań domowych i z odchudzoną podstawą programową – zadeklarował Szymon Hołownia.

– To wasze pieniądze, nie konfetii polityków – podsumował.

