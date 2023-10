Bezpieczeństwo. Oto, co powiedzieli Tusk, Hołownia i Scheuring-Wielgus

Na odpowiedź na zadawane pytania politycy mieli jedynie minutę.

Reprezentujący Trzecią Drogę Szymon Hołownia odniósł się w tym kontekście do sytuacji w Izraelu. Wyraził również swoją niechęć do prawicowych polityków, w tym do premiera Węgier.

Hołownia: Rozdzielimy partie od munduru

– Trzecia Droga, przyszły demokratyczny rząd, to gwarancja, że żaden żołdak Putina nie wejdzie ani na metr za polską granicę, nie wejdzie na terytorium wschodniej Polski, a żaden agent Putina, żaden Orban ani Salvini nie będzie ucztował z polskim premierem w warszawskich Łazienkach. Patrzcie na lekcję, jaką nam dzisiaj daje Bliski Wschód, słabość wewnętrzna prowokuje zewnętrzną agresję. Ten niemądry spór, który wywołał premier Izraela, o praworządność, o sądy doprowadził do słabości wewnętrznej kraju, a nieprzyjaciel tylko na to czekał. My naprawdę mamy dość wrogów na zewnątrz, żeby szukać ich sobie wewnątrz, panie Morawiecki – powiedział polityk.

– Dzisiaj wróg jest na zewnątrz Polski, a Polakom należy się pojednanie, natomiast polskim siłom zbrojnym należy się nowoczesny sprzęt. Trzecia Droga gwarantuje, że 50 proc. wydatków na obronność zostanie w kraju oraz to, że rozdzielimy partie od munduru, a żaden żołnierz i funkcjonariusz nie będzie już musiał ryzykować życia na partyjnym pikniku – powiedział lider Polski 2050.

Tusk: Tchórze i dziwolągi nie mogą rządzić

Lider KO Donald Tusk skoncentrował się głównie na obecnie rządzących. Przywołał Jarosława Kaczyńskiego.

– Bezpieczny naród to odważni i doświadczeni przywódcy. I odpowiedzialni przywódcy. My dzisiaj mamy lidera tego obozu rządzącego, Kaczyńskiego, który ucieka od premierostwa, zasłania się Mateuszem Morawieckim. Który uciekł z rządu zaraz po wybuchu wojny na Ukrainie, tak jak uciekł dzisiaj przed debatą. Mamy ministra obrony narodowej, który miesiącami szukał, a właściwie udawał, że szuka ruskiej rakiety, która spadła na Polskę, a później tchórzliwie zrzucił winę na generałów. Komendanta Policji, który ostrzelał z granatnika własną komendę. Mamy pisowskie pikniki, gdzie helikoptery uderzają w druty wysokiego napięcia, a czołgi taranują wozy strażackie. Bezpieczna Polska to znaczy, że tchórze i dziwolągi nie mogą rządzić ojczyzną – powiedział Donald Tusk w debacie TVP.

Scheuring-Wielgus: Policja po stronie obywateli, nie partii

Z kolei Joanna Scheuring-Wielgus, reprezentująca Lewicę, wymieniła hasłowo kilka aspektów omawianego tematu.

– Dla Lewicy bezpieczna Polska, to taka Polska, w której każdy z nas wie, gdzie jest najbliższy schron i co zrobić, kiedy jest zagrożenie. Bezpieczna Polska to państwo, w którym policja zawsze stoi po stronie obywateli i obywatelek, a nie po stronie jednej partii, panie Morawiecki. Dla Lewicy bezpieczna Polska to Polska, w której rząd wiem, że wróg jest na Wschodzie, a nie na Zachodzie. Dla Lewicy bezpieczna Polska, to również Polska, w której jeśli chcesz przejść szkolenie wojskowe, to je przechodzisz, ale nikt nikogo na siłę nie wrzuca w kamasze. Bezpieczna Polska to również bezpieczeństwo ruchu drogowego. Wiem co mówię, sama straciłam męża w wypadku drogowym, zostałam wdową z dzieckiem, tak jak 2 tysiące osób w zeszłym roku, o 2 tysiące osób za dużo – stwierdziła Izabela Scheuring-Wielgus w debacie TVP.

Czytaj też:

Bosak: W wielu fundamentalnych sprawach PiS i PO się nie różnią. Alternatywą KonfederacjaCzytaj też:

Debata w TVP. Maj: Odpolitycznić SSP i powierzyć młodym menadżerom