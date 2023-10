Kiedy wyniki wyborów? Szef PKW podał datę

W niedzielę 15 października poznamy szacunkowe wyniki głosowania w wyborach parlamentarnych oraz w referendum. Wyniki badania exit poll zostaną przedstawione tuż po godzinie 21. Polska Agencja Prasowa zapytała, kiedy można spodziewać się ostatecznych wyników z PKW.

Wyniki najpóźniej we wtorek

Szef PKW powiedział, że ze względu na to, że po raz pierwszy razem z wyborami parlamentarnymi przeprowadzone zostanie także referendum ogólnokrajowe, to „nie ma możliwości ustanowienia nowego rekordu szybkości ogłoszenia wyników głosowania”.

Marciniak powiedział jednak, że liczy na ogłoszenie ostatecznych wyników najpóźniej we wtorek, w godzinach przedpołudniowych. Dodał, że ucieszyłby się, gdyby nastąpiło to rano, a w najlepszym wypadku w godzinach nocnych z poniedziałku na wtorek.

Karty referendalne oddzielnie

W poniedziałek Państwowa Komisja Wyborcza opublikowała komunikat dotyczący dotyczy kart do głosowania w niedzielnych wyborach i referendum.

W mediach społecznościowych szerzą się bowiem pogłoski jakoby karty do głosowania w wyborach miały być spięte z referendalną.

"W związku z nieprawdziwymi informacjami rozpowszechnianymi w mediach społecznościowych informujemy, że karty do głosowania NIE BĘDĄ spięte" – wyjaśnia w komunikacie PKW. Komisja zaprzecza, jakoby karty do głosowania miały być "zszyte lub w inny sposób złączone".

"Wyborca nie ma obowiązku, a prawo do udziału w głosowaniu 15 października i sam zdecyduje, czy we wszystkich, czy tylko w niektórych z 3 głosowań weźmie udział, a co za tym idzie, które karty do głosowania wyda mu obwodowa komisja wyborcza." – przypomniała PKW.

Referendum wraz z wyborami

15 października wraz z wyborami do Sejmu i Senatu odbędzie się referendum, w którym chętni będą mogli udzielić odpowiedzi na cztery pytania.

Czy popierasz wyprzedaż majątku państwowego podmiotom zagranicznym, prowadzącą do utraty kontroli Polek i Polaków nad strategicznymi sektorami gospodarki? Czy popierasz podniesienie wieku emerytalnego, w tym przywrócenie podwyższonego do 67 lat wieku emerytalnego dla kobiet i mężczyzn? Czy popierasz likwidację bariery na granicy Rzeczypospolitej Polskiej z Republiką Białorusi? Czy popierasz przyjęcie tysięcy nielegalnych imigrantów z Bliskiego Wschodu i Afryki, zgodnie z przymusowym mechanizmem relokacji narzucanym przez biurokrację europejską?

