Banaś wpłynął na Siarkowską? Poseł zaprzecza: To nieprawda

Latem tego roku prezes NIK, Marian Banaś, miał się spotkać z człowiekiem z bliskiego otoczenia Donalda Tuska i rozmawiać o tym, jak zmienić władzę w Polsce – przy użyciu Konfederacji. Zapis rozmowy oraz jej nagranie opublikowała stacja TVP Info. Jest to rozmowa prezesa NIK Mariana Banasia z mec. Markiem Chmajem. Chmaj od listopada 2019, z rekomendacji Koalicji Obywatelskiej, pełni funkcję wiceprzewodniczącego Trybunału Stanu. Jest także szefem Zespołu Doradców ds. kontroli konstytucyjności prawa przy marszałku Senatu Tomaszu Grodzkim.

Nagranie, jak podaje TVP Info, zarejestrowali pracownicy NIK, którzy nie zgadzają się na upolitycznienie instytucji.

"Latem tego roku Marian Banaś spotkał się z pełniącym rolę pośrednika z Donaldem Tuskiem warszawskim prawnikiem. Prezes NIK ustalał z mężczyzną szczegóły politycznego układu, w którym znaleźli się m. in. politycy Konfederacji, w tym jego syn oraz przedstawił swój plan politycznych działań, których celem jest pomoc Platformie Obywatelskiej w zmianie władzy w Polsce. TVP Info ujawnia nagranie zarejestrowane przez urzędników pracujących w NIK, ludzi, którzy nie zgadzają się na upolitycznienie tej instytucji przez paktującego z Tuskiem Banasia" – czytamy.

Jakub Banaś, syn Mariana Banasia, startuje do Sejmu z list Konfederacji w Warszawie. Ma pozycję nr 2, tuż za Sławomirem Mentzenem.

Na nagraniu prezes NIK mówi tak: – A ja mówię słuchaj, jeżeli jest taka sytuacja, bo wiesz, oni też chcą się umocnić, bo wiedzą, że jak Kuba będzie, to oni też będą mieć. Ale to daje jednoznaczny sygnał, że jednak w tym momencie (...). Nie ma miękkiej gry. (...) Żeby tak zaczęli przechodzić posłowie i mam tam przełożenie na tą Siarkowską, ona stamtąd wyszła (...). To jest moja robota (...). W ten sposób ich osłabiamy cały czas, bo ten elektorat może tylko i wyłącznie zgarnąć Konfederacja. Nikt więcej, a każda część elektoratu... Ona ma za sobą niemałe środowisko tych katolików i tych innych.

Dalej Banaś dodaje: – Idzie dobrze. Szefowi powiedz, że będziemy mieć bardzo dużą kontrolę i wpływ nad Konfederacją.

Siarkowska: To jest nieprawda

"Jeśli to nagranie jest prawdziwe, to wygląda to, że Marian Banaś jest mitomanem. Nikt nie ma na mnie przełożenia. Przekonał się już o tym Jarosław Kaczyński, Paweł Kukiz i przekona się również Marian Banaś" – napisała na portalu X poseł Konfederacji Anna Maria Siarkowska, odnosząc się do ujawnionych przez TVP Info "taśm Banasia".

"To jest nieprawda. Pan Marian Banaś chciał najpewniej błysnąć przez Panem Markiem Chmajem, że ma szerokie, polityczne wpływy" – dodała polityk w kolejnym wpisie. Przypomnijmy, że Siarkowska z klubu PiS odeszła w lipcu. Dołączyła do Konfederacji.

