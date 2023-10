Grabiec: Zwyciężył obóz demokratyczny

– Czekamy na potwierdzenie ostatecznych wyników, na ogłoszenie ich przez Państwową Komisję Wyborczą. Mamy nadzieję, że to nastąpi w ciągu najbliższych godzin, najpóźniej jutro rano. Jesteśmy gotowi – zapewnił w TVN24 Jan Grabiec, odnosząc się do rozmów nt. powołania przez opozycję rządu.

– Te rozmowy poniekąd są kontynuacją tego, co działo się wcześniej. My rozmawiamy od wielu miesięcy w różnych formatach. Rozmawiają zarówno liderzy, jak i nasi posłowie. Wspólnie pracowaliśmy nad różnymi rozwiązaniami w Sejmie, nawet nad projektami ustaw. Trzeba będzie to po prostu skonkretyzować i bardzo szybko stworzyć sprawny rząd. To jest nasz cel – opisał.

Grabiec stwierdził, że "zwycięstwo chyba nie ulega wątpliwości". – Zwyciężył obóz demokratyczny – oświadczył.

Rzecznik PO: PiS nie ma szans

Rzecznik PO przekonuje, że "PiS poniósł sromotną klęskę i to jest fakt". – I od tego ani prezydent, ani jego ministrowie nie uciekną. To są fakty. Ta partia straciła władzę. Co więcej, jeśli wyniki się potwierdzą, obóz demokratyczny ma więcej mandatów niż jakikolwiek rząd ostatnio tworzony w Polsce – zauważył. Poseł zaprzeczył, gdy został zapytany, czy widzi możliwość stworzenia koalicji przez PiS. – Nie widzę takiej możliwości. Rozumiem, gdyby brakowało im pięciu czy dziesięciu mandatów, wtedy próbowaliby szantażem albo kupnem pozyskać posłów. Dzisiaj nie ma na to żadnych szans – podkreślił.

– Jeśli prezydent chce zachować twarz i pokazać, że jest prezydentem wszystkich Polaków, nie może wskazać jako kandydata na premiera kogoś, kto nie ma większości w Sejmie. Wówczas i prezydent się ośmieszy i ta formacja, która wystawiłaby kandydata na premiera PiS – mówił Grabiec, pytany o przewidywania dotyczące decyzji prezydenta.

– Więc sądzę, że jakkolwiek funkcjonariusze PiS-u na różnych szczeblach, w różnych władzach, będą próbowali się okopywać i walczyć o swoje pozycje, czy o pozycje partii, to tak naprawdę już lawina ruszyła, zmiana następuje – podsumował polityk Platformy.

