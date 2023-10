"Z niecierpliwością czekamy". Biały Dom komentuje wyniki wyborów w Polsce

We wtorek Państwowa Komisja Wyborcza podała oficjalne wyniki wyborów do Sejmu i Senatu. Zwycięstwo w niedzielnych wyborach do Sejmu odniosło Prawo i Sprawiedliwość, uzyskując 35,38 proc. (7 640 485 głosów), zaś na drugim miejscu uplasowała się Koalicja Obywatelska z 30,70 proc. poparcia (6 629 145 głosów).

Kolejne miejsca zajęli: Koalicja Polska 2050-PSL (Trzecia Droga) - 14,40 proc. (3 110 534 głosów), Lewica - 8,61 (1 858 971 proc. głosów) oraz Konfederacja - 7,16 proc. (1 547 299 głosów). Pozostałe ugrupowania nie przekroczyły progu wyborczego.

PKW podała też, że frekwencja wyniosła 74,38 proc.

Biały Dom komentuje

Po ogłoszeniu przez PKW oficjalnych danych dotyczących wyników głosowania w Polsce przedstawicielka Białego Domu Adrienne Watson zamieściła w mediach społecznościowych wpis, w którym odniosła się do wyborów. Rzeczniczka amerykańskiej Rady Bezpieczeństwa Narodowego pogratulowała Polakom rekordowej frekwencji. Zapewniła także o gotowości do współpracy z nowym rządem w celu dalszego budowania polsko-amerykańskiego sojuszu.

"Gratulujemy Polakom rekordowej frekwencji w niedzielnych wyborach, która jest silnym wyrazem demokratycznej woli. Z niecierpliwością czekamy na współpracę z kolejnym polskim rządem, aby kontynuować wzmacnianie bliskich więzi między naszymi narodami" – napisała Watson w serwisie X.

Kto stworzy rząd?

Po zakończeniu wyborów i ogłoszeniu wyników rozgorzała dyskusja na temat tego, kto stworzy nowy rząd. Choć formalnym zwycięzcą zostało Prawo i Sprawiedliwość, to jednak partia Jarosława Kaczyńskiego nie ma wystarczającej liczby mandatów do samodzielnych rządów. Również koalicja z Konfederacją nie zapewnia takiej możliwości.

Wymaganą liczbę posłów posiada za to koalicja KO, Trzecia Droga oraz Lewica. Jan Grabiec zapewnia, że rozmowy na temat sformowania rządu już trwają. We wtorek lider KO Donald Tusk zaapelował do prezydenta Andrzeja Dudy o powierzenie kandydatowi opozycji misji utworzenia rządu.

