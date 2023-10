Fogiel: Docierają do nas głosy działaczy PSL, którzy nie mają nic przeciw rozmowom z PiS

Fogiel był gościem radiowej Jedynki. Polityka pytano o zaplanowane na najbliższe dni konsultacje komitetów z prezydentem Andrzejem Duda. – Myślę, że dzisiaj powinniśmy już mieć ostateczną decyzję, kto ze strony PiS uda się do pana prezydenta. Na pewno wiemy z grubsza, o czym będzie mowa. Nie chodzi o czysto sejmową arytmetykę, ale chodzi też o kwestie zasadnicze, również z punktu widzenia kompetencji głowy państwa. Chodzi o to, by ewentualny nowy rząd, niezależnie od tego, w jakiej konstelacji powstanie, nie niszczył tych dokonań, które przez 8 ostatnich lat miały miejsce – wskazał poseł PiS.

– To byłoby butne i niegrzeczne, gdybym przekazywał tutaj jako osoba nieuprawniona to, co pan prezydent usłyszy od przedstawicieli PiS – zaznaczył były rzecznik PiS.

Rozmowy z PSL możliwe?

Fogiel ocenił, że nie wiadomo, jak zachowałaby się opozycja, "gdyby pan prezydent zupełnie dowolnie powierzył misję tworzenia rządu np. Kosiniakowi-Kamyszowi". – Czy wtedy PO głosowałaby za takim rządem? – pyta polityk.

Parlamentarzysta odniósł się też do kwestii rozmów z PSL-em. Zarówno prezes PSL, jak i rzecznik tej partii zdecydowanie zaprzeczają, że możliwa jest koalicja z formacją Jarosława Kaczyńskiego. – Ja też rozumiem, że szefostwo PSL trzyma taką twardą linię, bo obawiają się pewnie innych ugrupowań opozycyjnych. To decyzja na ile tym spoiwem miałaby być wyłącznie niechęć do PiS, często przeradzająca się niestety w niechęć do wyborców PiS, Docierają do nas głosy działaczy szeregowych czy działaczy samorządowych PSL, którzy dają znać, że nie mieliby nic przeciwko, gdyby ich kierownictwo podjęło rozmowy z PiS – ujawnił w Polskim Radiu.

– Generalnie jesteśmy otwarci na współpracę z ludźmi, którzy mają Polskę w sercu, którym zależy na jej rozwoju i bezpieczeństwie. (…) My nie jesteśmy przywiązani do żadnych stołków czy stanowisk. Nam chodzi o przyszłość Polski i Polaków. Kwestie stanowisk dla nas są wtórne – zapewnia Radosław Fogiel.

