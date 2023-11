W rytmie filmu noir

Brazylijski multiinstrumentalista, kompozytor, aranżer i wokalista po mistrzowsku reinterpretuje dźwięki, brzmienia oraz muzyczne gatunki z przełomu lat 70. i 80.

Ed Motta stworzył klimaty, które przenoszą nas do filmowej rzeczywistości końca ubiegłego wieku. „Behind the Tea Chronicles” stanowi ścieżkę dźwiękową do nieistniejącego filmu.