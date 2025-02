"Przypomina mi się jedna z książek". Tusk broni minister

Posłowie PiS złożyli pod koniec stycznia w Sejmie wniosek o wotum nieufności wobec minister ds. równości Katarzyny Kotuli (Nowa Lewica). – W naszej ocenie minister Kotula zagraża dzieciom i młodzieży. W sposób skryty przygotowuje projekt ustawy o uzgadnianiu płci. Ten projekt, jak się okazało podczas wystąpienia na spotkaniu LGBT, zostanie przedłożony Sejmowi dopiero wtedy, kiedy skończy się kampania wyborcza, a więc dochodzi w tej dziedzinie do manipulacji – mówił na konferencji prasowej Mariusz Błaszczak, przewodniczący klubu parlamentarnego PiS.

– Ten projekt służy jedynie ideologii lewicowej i jest niebezpieczny dla dzieci i młodzieży. Nie wolno ulegać niszczącej propagandzie – dodał polityk Prawa i Sprawiedliwości.

"Mężczyźni, którzy nienawidzą kobiet"

W czwartek wieczorem Sejm będzie głosował nad wotum nieufności dla minister ds. równości. Podczas debaty w tej sprawie, premier Donald Tusk bronił z mównicy sejmowej Katarzyny Kotuli, a także atakował posłów Prawa i Sprawiedliwości. – Dziś mam zadanie bardzo proste, zwłaszcza patrząc na miałkość tego wniosku – rozpoczął szef rządu.

– Zawsze, kiedy tak na was patrzę, to przypomina mi się jedna z książek z cyklu "Millenium" Larssona: "Mężczyźni, którzy nienawidzą kobiet". Gdybyście ją przeczytali, to byście wiedzieli, jak dobrze ta książka oddaje mentalność tych, którzy dziś podnoszą rękę na Katarzynę Kotulę – zwrócił się do parlamentarzystów PiS Donald Tusk.

– Jedynym powodem, dla którego ten wniosek się pojawił, jest wasz stosunek do kobiet. Do równości kobiet i mężczyzn, do bezpieczeństwa kobiet, do równości silnych i słabych, do tej filozofii, która ma podłoże chrześcijańskie, liberalno-demokratyczne i która dzisiaj, nie tylko w Polsce, jest kwestionowana przez takich ludzi i przez takie siły jak PiS i Konfederacja – grzmiał premier.

– Jestem pewny, że pani minister dalej będzie pełnić swoją funkcję. Jestem pewny wyniku głosowania – podkreślił.

