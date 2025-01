Minister kłamała ws. wykształcenia. "Nie uzyskała tytułu magistra"

Katarzyna Kotula deklarowała, że w 2016 r. ukończyła studia magisterskie na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu (Wydział Anglistyki, Filologia Angielska). Takie informacje znajdowały się na sejmowej stronie internetowej.

Minister ds. równości dokonała zmiany w biogramie na stronie Sejmu. Polityk Lewicy wykreśliła informację, że jest absolwentką UAM w Poznaniu i wpisała, że jest absolwentką Collegium Balticum – niewielkiej prywatnej uczelni w Szczecinie.

Jak wskazał portal Stefa Edukacji, Kotula faktycznie nie ukończyła studiów na Uniwersytecie Adama Mickiewicza, a więc przez kilka lat kłamała na temat swojego wykształcenia. – Informuję, że pani Katarzyna Kotula nie złożyła pracy magisterskiej i nie uzyskała tytułu magistra na UAM – potwierdziła rzecznik prasowa uczelni Małgorzata Rybczyńska.

– Zapytaliśmy Collegium Balticum o tę sprawę. Nie otrzymaliśmy odpowiedzi, odmówiono nam przez RODO, ale wiemy, że ta uczelnia prowadziła tego typu studia tylko na poziomie licencjatu. To oznacza, że jedyny dyplom, jaki pani Kotula mogła posiadać, to dyplom licencjata – przekazał na antenie TV Republika dziennikarz śledczy Piotr Nisztor. Sama Kotula do tej pory nie zabrała głosu w sprawie.

Kim jest Katarzyna Kotula?

Katarzyna Kotula urodziła się 1 lutego 1977 r. w Gryfinie. Przez około 20 lat była nauczycielką języka angielskiego w prywatnej szkole językowej. Uczestniczyła w Kongresach Kobiet. Była jedną z liderek Ogólnopolskiego Strajku Kobiet.

Zaangażowała się w tworzenie partii Wiosna Roberta Biedronia. W maju 2019 r. bezskutecznie ubiegała się o mandat w wyborach do Parlamentu Europejskiego. W październiku 2019 r. uzyskała mandat posła na Sejm RP. W wyborach w 2023 r. z powodzeniem ubiegała się reelekcję.

Od grudnia 2023 r. sprawuje urząd ministra ds. równości w rządzie Donalda Tuska.

Czytaj też:

Lewica przyznaje, że przemilczy własny postulat ze względu na kampanię wyborczą