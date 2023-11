Federacja Rosyjska stara się negocjować z takimi krajami jak Pakistan, Egipt, Białoruś i Brazylia w sprawie zwrotu dostarczonej tym krajom broni w związku z ciężkimi stratami w wojnie z Ukrainą. O sprawie informuje "The Wall Street Journal".

Z tego powodu rosyjska delegacja odwiedziła w kwietniu Egipt i zwróciła się do prezydenta Abdula-Fattaha Khalila al-Sisiego o przekazanie ponad stu silników do helikopterów Mi-8 i Mi-17, które wcześniej sprzedano Kairowi. W tym roku Rosja próbowała także kupić silniki do śmigłowców szturmowych i transportowych z Pakistanu, Brazylii i Białorusi.

Niewykluczone, że obecny dostawca silników do śmigłowców firma "ODK-Klimov” może nie podołać uzupełnieniu ogromnych ubytków sprzętu na Ukrainie.

Rosyjskie straty na Ukrainie

Według danych ukraińskiego Sztabu Generalnego całkowite straty bojowe Rosji podczas inwazji na pełną skalę wśród żołnierzy wyniosły około 307 640 osób. Rosja straciła także co najmniej 132 helikoptery, z czego 102 zostały zniszczone, 28 uszkodzonych, a dwa przejęte przez siły ukraińskie.

Ukraińska armia zniszczyła 5301 rosyjskich czołgów, 9996 bojowych wozów opancerzonych, 7439 systemów artyleryjskich i 872 wyrzutni rakiet.

Zniszczono także 572 środki obrony powietrznej najeźdźców, 322 samoloty, 324 helikoptery, 5567 dronów operacyjno-taktycznych i zestrzelono 1556 rakiet manewrujących.

8 listopada Siły Powietrzne Sił Zbrojnych Ukrainy przeprowadziły 17 ataków na obszary, na których skoncentrowany był personel, broń i sprzęt wojskowy Rosji, a także cztery naloty na jej systemy rakiet przeciwlotniczych.

Rosyjscy żołnierze nie ustają w próbach otoczenia Awdijiwki. Siły Zbrojne Ukrainy odparły dziesiątki ataków na kilku kierunkach.

