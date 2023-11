Operacja w Strefie Gazy. Doradca Bidena ma dla Izraela jedną radę

Główny doradca wojskowy prezydenta USA Joe Biden, przewodniczący Kolegium Połączonych Szefów Sztabów generał Charles Brown uważa, że szybkiemu zakończeniu konfliktu zbrojnego w Strefie Gazy mogłoby pomóc zakończenie konfliktów lokalnych, które mogą zachęcić ludzi do wstąpienia w szeregi bojowników palestyńskich.

Według niego cel izraelskiej kampanii wojskowej w Gazie – całkowite zniszczenie bojowników Hamasu, którzy rządzą tym terytorium – to "zbiór pobożnych życzeń”. Jak powiedział Brown, Izrael koncentruje się na wyeliminowaniu wyższego kierownictwa Hamasu, a przecież "można to zrobić szybciej”.

– Myślę, że im dłużej to będzie trwało, tym będzie trudniej – przewidywał amerykański generał. Jednocześnie Brown wyraził pewność, że Izrael będzie przestrzegał prawa wojennego w Strefie Gazy.

Doradca Bidena powiedział, że izraelskie wojsko mogłoby poprawić swoją komunikację z opinią publiczną w zakresie operacji w Strefie Gazy. Jak zaznaczył, poruszył tę kwestię podczas rozmowy ze swoim izraelskim odpowiednikiem.

– Z tego, co widzimy, jest wiele do zrobienia. Kiedy mówimy o potencjalnym zakończeniu konfliktu, to dojście do punktu, w którym działania wojenne zostaną zaprzestane będzie możliwe, w przypadku zmniejszenia liczby konfliktów wśród ludności cywilnej, motywują do zastania kolejnym członkiem Hamasu – powiedział Brown

Operacja w Strefie Gazy

Dzień wcześniej generał izraelskiej armii wskazał, jak długo potrwa operacja w Gazie. Według Benny'ego Gantza Izrael nie określił ram czasowych dla trwającej operacji przeciwko Hamasowi.

– Jeśli chodzi o czas trwania operacji, nie ma żadnych ograniczeń – powiedział Ganz.

Wcześniej izraelski premier Benjamin Netanjahu powiedział, że Izrael uderza w Hamas "tam, gdzie nigdy nie myślał, że to zrobimy”. Netanjahu dodał, że" jeśli Hezbollah zacznie uczestniczyć w tej wojnie, popełni błąd życia”.

