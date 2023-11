"Mówię to z emocją, całym sobą". Śmiszek zapowiada nowe działania wobec PiS

Opozycja otwarcie mówi o tym, że jednym z pierwszych działań podjętych przez nowy rząd Donalda Tuska będzie rozliczenie polityków Zjednoczonej Prawicy za ich decyzje podjęte w ciągu ostatnich 8 lat. Krzysztof Śmiszek z Nowej Lewicy zapowiedział, że Sejm już wkrótce zajmie się uchwałami, które "będą nazywały łajdactwa PiS-u w kontekście łamania praworządności".

– Mówię to z emocją, całym sobą, dlatego że uważam, że to, co się wydarzyło od 2015 roku, to jest po prostu plucie na konstytucję. Jesteśmy po 8 latach rządów PiS i tkwimy po uszy w bagnie prawnym – stwierdził poseł na antenie Radia Zet.

– Nowa demokratyczna większość nie może milczeć i nie może rozpoczynać nowej kadencji, nowego otwarcia, nowego spojrzenia na praworządność milczeniem. Naprawianie praworządności musi odbywać się zgodnie z regułami konstytucyjnymi, demokratycznymi. Uchwały muszą być. Uchwały będą i będą nazywały rzeczy po imieniu – dodał Śmiszek.

Polityk Lewicy stwierdził dalej, że wspomnianych wcześniej uchwał o "łajdactwa PiSu" nie będzie "za tydzień, ani za dwa tygodnie". Pojawią się one na sejmowej wokandzie dopiero wtedy, kiedy "pełnia władzy" trafi w ręce opozycji.

– Uważamy, że tego typu niezwykle doniosłe akty, jakimi są uchwały większości sejmowej, powinny być podejmowane w atmosferze pewnego rodzaju spokoju i pewności, że tego typu uchwała trafi na dobry grunt np. w ministerstwie sprawiedliwości – tłumaczył polityk.

Likwidacja CBA

Śmiszek zapowiedział także, że opozycja będzie chciała zlikwidować Centralne Biuro Antykorupcyjne. Jego zdaniem, formuła CBA "wyczerpała się".

– Nie widzę potrzeby utrzymywania CBA. Od tego jest nowa władza, żeby sobie z tym poradzić. Część osób pewnie zostanie wcielonych do innych służb, natomiast na pewno nas czeka dyskusja i debata nad obecnym kształtem CBA – powiedział.

