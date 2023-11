Świątek: Jerzy Jachowicz to nestor polskiego dziennikarstwa śledczego

DoRzeczy.pl: Wczoraj red. Jerzy Jachowicz przeszedł rozległy zawał serca. W Polskim Radio 24 pracuje wielu młodych dziennikarzy. Jerzy Jachowicz jest w pewien sposób nestorem polskiego dziennikarstwa. Co młodsi dziennikarze w waszej redakcji mogą wynieść z pracy z red. Jachowiczem?

Krzysztof Świątek: Jerzy Jachowicz to rzeczywiście nestor polskiego dziennikarstwa, szczególnie śledczego. Młodsi dziennikarze znają biografię Jurka. Mówię "Jurka", bo niedawno zaproponował, żebyśmy przeszliśmy „na ty”. To dziennikarz, który u zarania III RP bardzo mocno się narażał. Przecież to on pisał, że układ ze służbami PRL-owskimi, z komunistami próbuje się przenieść do nowej Polski. Za tropienie tego układu zapłacił bardzo wysoką cenę. Podpalono mu mieszkanie, zginęła jego żona, a on cudem się uratował. Jerzy Jachowicz w naszej redakcji to autorytet. To dziennikarz, do którego można zwrócić się o poradę. To też dziennikarz, który nie dał się zwieść na manowce. Ma różne doświadczenia zawodowe, które pozwalają oddzielić prowokacje lub fake newsy. To również kopalnia anegdot, które potrafi przywołać ze swojego doświadczenia.

Jerzy Jachowicz to również niezwykła energia i poczucie humoru.

Żartował również podczas wczorajszej rozmowy, kiedy zadzwonił z niespodziewaną relacją, że przebywa w szpitalu. Prosił o przekazanie tej informacji, bo chce być szefem europejskiej agencji informacyjnej, która z pewnością powstanie… Później, gdy go dopytywałem, w którym szpitalu się znajduje, czy czegoś mu nie brakuje, to mówił, żeby nie podawać tej informacji publicznie, bo jeszcze ten szpital zlikwidują. Jest znany z poczucia humoru. Nawet w takich okolicznościach, jak ta przymusowa hospitalizacji po ciężkiej turbulencji zdrowotnej, jaką na pewno jest zawał. Poczucie humoru go nie opuszcza. Zawsze tego typu poczuciem humoru potrafi łagodzić napięcia. W redakcji przyjęliśmy te informacje z dużym zaniepokojeniem i wszyscy życzymy mu powrotu do zdrowia i zapewniamy o modlitwie. Wiele osób spoza redakcji, również dziennikarzy, składa do nas ciepłe słowa. Jurek Jachowicz to żywa legenda dziennikarstwa w Polsce. Poczytujemy sobie za zaszczyt, że ma dwa programy na antenie Polskiego Radia 24. To ogromne wyróżnienie. Mamy nadzieję, że po kilku tygodniowej rekonwalescencji wróci na nasz pokład.

