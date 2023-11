Hołownia: Trzeba obniżyć wiek wyborczy w Polsce do 16. roku życia

Hołownia spotkał się w czwartek z uczniami V Liceum Ogólnokształcącego im. Augusta Witkowskiego w Krakowie w ramach lekcji obywatelskiej. W trakcie przemówienia wspomniał, że jego ugrupowanie, Polska 2050, chciałoby obniżenia wieku wyborczego w Polsce.

16-latkowie zagłosują w wyborach? Tego chce Hołownia

– Trzeba zrobić jeszcze jedną rzecz (...). To jest postulat mojego ruchu politycznego, który założyłem, będę potrzebował do tego sojuszników, mam nadzieję, że ich znajdziemy. Trzeba obniżyć wiek wyborczy w Polsce do 16. roku życia – powiedział.



– Dlaczego? Dlatego że to będzie sprawiedliwe – przekonywał. – Społeczeństwo się starzeje. To oznacza, że z każdymi kolejnymi wyborami odsetek starszych wyborców jest większy, a nie mniejszy. Wszyscy opowiadają: młodzież, przyszłość, a głównie starsi głosują. I my, starsi, głosując dzisiaj układamy życie wam na znacznie dłużej niż sobie samym, bo my prędzej się odmeldujemy z tego świata – argumentował.

– Żeby to było bardziej sprawiedliwe, powinniśmy dzisiaj sprawić, że więcej tych młodych wyborców wejdzie do systemu – dodał.

Potrzebna zmiana Konstytucji

Jak tłumaczył Hołownia, aby obniżyć wiek wyborczy, trzeba by zmienić Konstytucję, która stanowi, że prawo do głosowania ma obywatel RP, który najpóźniej w dniu wyborów kończy 18 lat.

– Jak będzie moment konstytucyjny, to ja będę wielkim zwolennikiem i przygotujemy propozycję w tej sprawie, jeżeli będzie jakaś weryfikacja Konstytucji, bo to po prostu trzeba zrobić i ja nie mam co do tego żadnych wątpliwości – przekonywał.

Uczniowie otrzymali od niego w prezencie podpisany egzemplarz Konstytucji. Marszałek Sejmu podkreślił, że "to jest najważniejszy dokument, jaki układa nasze wewnętrzne relacje". – Przeczytajcie cały rozdział drugi o wolnościach i prawach obywatelskich, myśmy powinni go czytać codziennie – powiedział.

Czytaj też:

Hołownia zapowiada spotkanie z Tuskiem. "Tworzymy tutaj historię"