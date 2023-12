Morawiecki o aferze wiatrakowej: Ktoś ich naciska?

Grupa posłów Koalicji Obywatelskiej i Polski 2050 wniosła do marszałka Sejmu projekt ustawy o zmianie ustaw w celu wsparcia odbiorców energii elektrycznej, paliw gazowych i ciepła oraz niektórych innych ustaw.

Projekt wzbudził duże kontrowersje, ponieważ znacznie ułatwia stawianie instalacji wiatrowych, których funkcjonowanie jest uciążliwe dla mieszkających w okolicy ludzi, a także negatywnie wpływa na naturę. Przepisy zakładają m.in. możliwość wywłaszczenia pod budowę wiatraków. Prawo i Sprawiedliwość złożyło w tej sprawie zawiadomienia do prokuratury i CBA.

Morawiecki: Ktoś ich naciska?

Do sprawy odniósł się w mediach społecznościowych premier Mateusz Morawiecki. Szef rządu podkreślił, że ustawa Polski 2050 jest "bublem prawnym".

"Ekipa panów Tuska i Hołowni przygotowała bubel prawny, na podstawie którego chcieli wywłaszczać ludzi i stawiać wiatraki 300 metrów od domów. Skąd ten pośpiech? Ktoś ich naciska?" – napisał premier na portalu X.

Wcześniej aferę skomentował również minister Zbigniew Ziobro. "Przecież to ich standard – sprzedać, zamknąć, zniszczyć – ważne, by berlińscy mocodawcy byli zadowoleni. A tym, którzy już o takich rządach zapomnieli, pomysł wywłaszczania Polaków szybko przywraca pamięć…" – napisał szef Suwerennej Polski.

Hennig-Kloska: Intencje zostały źle odczytane

Wiceprzewodnicząca Polski 2050 Paulina Hennig-Kloska wyjaśniła, że posłowie składający projekt ustawy wiatrakowej pracują z Biurem Legislacyjnym Sejmu.

– To dla nas obecnie jedyna ścieżka. By móc nią podążać, musieliśmy złożyć projekt do Sejmu. Dajemy teraz czas legislatorom sejmowym, by przejrzeli te przepisy, odnieśli się do nich i złożyli swoje uwagi do projektu. W poniedziałek pochylimy się nad tymi uwagami, żeby pracować transparentnie, a nie za zamkniętymi drzwiami – stwierdziła polityk.

– Wsłuchując się w głos ekspertów i widząc, że nasze intencje zostały źle odczytane, doprecyzujemy zapisy – zapewniła Hennig-Kloska.

