Konstantego Geberta rachunki sumienia

Autor przedstawiony pod tekstem jako „tłumacz zainteresowany tematyką bliskowschodnią” poddał w nim rzeczowej krytyce tezy artykułu Konstantego Geberta „Gaza: Rachunki proporcjonalności i rachunki sumienia”, zamieszczonego w Gazecie Wyborczej.

Publicystyka drukowana na łamach „Krytyki Politycznej” była dotychczas dla mnie raczej inspiracją do uszczypliwych polemik, niż poważnych rekomendacji. Pismo to uchodzi za wydawnictwo radykalnie lewicowe, i wiele elementów propagowanego w nim światopoglądu uważam za sprzeczne z wartościami, którym hołduję.

Tym razem jednak z pełnym przekonaniem zachęcić chcę Czytelników do znalezienia tekstu Jakuba Polańskiego na stronie internetowej „Krytyki Politycznej”. Jest on napisany w rzeczowym, wyważonym stylu, w przeciwieństwie do artykułu Geberta nie ma w nim górnolotnych zaklęć ani szantażu emocjonalnego stosowanego wobec wprowadzonych na wysoki poziom ekscytacji czytelników.