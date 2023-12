Wałęsa atakuje Dudę. "Stawiam pytanie, jak tego dokonać?"

W środę po godz. 9 rano odbyła się uroczystość zaprzysiężenia nowego rządu w Pałacu Prezydenckim. Andrzej Duda wręczył nominacje Donaldowi Tuskowi i jego ministrom. Zapewnił także o chęci podjęcia współpracy z nowym gabinetem.

– Mogę zapewnić, że tego, co służy dobru Polski, nie będę blokował. Wystarczy przyjść do Pałacu Prezydenckiego i porozmawiać, zapewniam, że zawsze znajdzie się czas na to – mówił Andrzej Duda.

Wałęsa atakuje Dudę

Lech Wałęsa jednak opublikował wpis, w którym domaga się zakończenia kadencji Andrzeja Dudy. Wałęsa nie precyzuje, czy Duda ma sam zrezygnować, czy też ma się to odbyć na innej drodze. Były prezydent w swoim wpisie prosi internautów o pomoc.

"Duda musi odejść ! Nie można na takie szkodzenie Ojczyźnie pozwalać. Stawiam pytanie,,jak tego dokonać ?" – napisał Wałęsa w mediach społecznościowych.

facebook

Wcześniej Wałęsa opublikował grafikę na której widniało zdjęcie Andrzeja Dudy, logo pis oraz wizerunek złodzieja. Do tego był zamieszczony cytat z Kodeksu Karnego: "Odpowiada za pomocnictwo, kto w zamierze, aby inna osoba dokonała czynu zabronionego, swoim zachowaniem ułatwia jego popełnienie".

"Ńadchodzi czas rozliczenia" – napisał na Facebooku.

facebook

Jak się ułoży współpraca Dudy z Tuskiem?

Jak pisze Wirtualna Polska, Pałac Prezydencki jest pozytywnie nastawiony do przyszłej współpracy z rządem Tuska, choć dostrzega także pola potencjalnego konfliktu. Andrzej Duda ma być "otwarty na pomysły i projekty ministrów".

Jednocześnie, co zasygnalizował w trakcie uroczystości zaprzysiężenia nowego gabinetu, będzie stanowczo domagał się podmiotowego traktowania. Głównymi obszarami współpracy mają być obronność, rolnictwo, obszary związane z pracą i rodziną.

Gdzie zatem możliwe są napięcia na linii prezydent – rząd? Osoby z otoczenia Dudy wskazują na ministra spraw zagranicznych Radosława Sikorskiego.

Czytaj też:

Gdzie Kaczyński prowadzi PiS? "Prezes w złym stanie"Czytaj też:

Zaprzysiężenie rządu Tuska. Duda: Zapewniam o mojej woli współpracy