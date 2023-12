"Dziś w nocy zmieniamy czas z polskiego na białoruski". Dosadny komentarz polityka PiS

Trwa burza wokół przejęcia mediów publicznych przez rząd Donalda Tuska. Decyzją ministra kultury i dziedzictwa narodowego odwołani zostali prezesi Telewizji Publicznej, Polskiego Radia oraz Polskiej Agencji Prasowej. Na ich miejsce Bartłomiej Sienkiewicz wybrał nowych ludzi.

Krótko po tym wyłączony został sygnał TVP Info. Z sieci zniknął również portal tvpinfo.pl. Przestały nadawać regionalne kanały Telewizji Publicznej. Na krótko zniknął również program TVP1.

Mocny wpis Horały

Sytuację mocno skomentował polityk PiS Marcin Horała. Podkreślił, że środowa decyzja szefa MKiDN jest bezprawna, a siłowe zajęcie gmachu TVP bardziej przypomina to, co dzieje się na Białorusi niż w zachodnioeuropejskim kraju.

"Tu nie chodzi o to, czy się komuś podoba @tvp_info czy nie. Nie chodzi też o to, czy rząd może przejąć TVP, bo może – odczekawszy końca kadencji organów powołujących władze telewizji lub zmieniając ustawę w tym zakresie. Chodzi o to, że minister wprost łamiąc ustawę wysyła zbirów do siłowego przejęcia telewizji i zdejmuje sygnał z anteny, żeby jak najmniej ludzi się o tym dowiedziało. Dziś w nocy zmieniamy czas z polskiego na białoruski" – napisał Horała w serwisie X.

twitter

Prokuratura zajmie się Sienkiewiczem?

Zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa przez ministra kultury i dziedzictwa narodowego złożył poseł Suwerennej Polski Marcin Romanowski.

"Bezprawie musi mieć swoje konsekwencje. Przed chwilą złożyłem zawiadomienie do prokuratury o popełnieniu przestępstwa przez ministra Sienkiewicza i jego współpracowników. Siłowe zajęcia siedziby TVP i nielegalne zmiany w zarządzie wypełniają znamiona art. 231 kodeksu karnego oraz szeregu innych przepisów. Państwo działa i zareaguje na skandaliczne łamanie prawa przez Tuska i jego ekipę. #Koalicja13grudnia #TVP #TVPinfo" – napisał w mediach społecznościowych były wiceminister sprawiedliwości.

Czytaj też:

Serial "Reset" usunięty z serwisu TVP. Rachoń: Trwa "reset 2.0"Czytaj też:

Nowe władze mediów publicznych. Są wszystkie nazwiskaCzytaj też:

Awantura w siedzibie TVP. Posłanka PiS miała zostać zaatakowana