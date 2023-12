Nowe władze mediów publicznych. Są wszystkie nazwiska

Jak ustalił portal Wirtualne Media, nowym przewodniczącym rady nadzorczej TVP został Piotr Zemła. Funkcję prezesa Telewizji Publicznej objął Tomasz Sygut. Z kolei pracami Polskiej Agencji Prasowej, według Interii, ma odtąd kierować Marek Błoński.

Jak podał portal press.pl, nowym szefem Polskiego Radia został Paweł Majcher, który w latach 2009-2012 pełnił funkcję jego wiceprezesa.

Zmiany na kierowniczych stanowiskach w mediach publicznych wynikają z decyzji ministra kultury i dziedzictwa narodowego Bartłomieja Sienkiewicza, który w środę odwołał prezesów TVP, PAP i Polskiego Radia.

Awantura w siedzibie TVP

Tuż po decyzji Sienkiewicza, wyłączony został sygnał kanału TVP Info i zablokowany dostęp do portalu tvpinfo.pl. Do siedziby Telewizji Polskiej weszli przedstawiciele ministra kultury i dziedzictwa narodowego, w tym Piotr Zemła. Na miejscu doszło do przepychanek z obecnymi w środku politykami Zjednoczonej Prawicy oraz dziennikarzami. Ucierpiała poseł PiS Joanna Borowiak.

W mediach pojawiła się informacja, że wyłączenie sygnału stacji oraz wejście ludzi Bartłomieja Sienkiewicza do siedziby TVP było możliwe dzięki zaufanym ludziom polityka PO, którzy znajdowali się w szeregach Telewizji Publicznej.

"Na Woronicza de facto rządzą już ludzie powołani przez ministra kultury Bartłomieja Sienkiewicza. Piotr Zemła (szef nowej rady) i Tomasz Sygut (ma być prezesem). Ekipa Sienkiewicza zadbała o to, aby wchodząc do TVP mieć wśród wysoko postawionych pracowników TVP swoich ludzi (przewerbowanych). Dzięki temu mogli ekspresowo odłączyć sygnał z Placu Powstańców (czyli TVP Info). Na Woronicza mówią o «zdradzie» kilku ludzi wysokiego szczebla" – napisał w mediach społecznościowych dziennikarz "Gazety Wyborczej" Jacek Gądek.

Czytaj też:

Awantura w siedzibie TVP. Posłanka PiS miała zostać zaatakowanaCzytaj też:

Zajęcie TVP. Jest zawiadomienie do prokuratury na działania Sienkiewicza